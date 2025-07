Volley femminile, San Marino all'Europeo Small Countries Association

Si gioca dal 27 al 29 giugno a Dublino. Avversarie, oltre alle padrone di casa dell’Irlanda del Nord, la Scozia e l’Islanda la Scozia e l’Islanda

Gli Europei Small Countries Association femminili di volley sono il quarto e ultimo impegno internazionale dell’anno per la pallavolo sammarinese in questo 2025. Si è iniziato con gli Europei under 18 femminili in aprile conquistando l’oro e si è proseguito con i Giochi dei Piccoli Stati a maggio (bronzo per la nazionale maschile) e con gli Europei SCA maschili a giugno (oro).

Ora la nazionale maggiore femminile è chiamata a misurarsi con Irlanda, Irlanda del Nord, Scozia e Islanda nella manifestazione che si giocherà nello Sport Ireland Campus di Dublino dal 27 al 29 giugno.

Convocazioni. Per questo impegno il commissario tecnico Cristiano Lucchi ha chiamato: Anita Magalotti, Ludovica Ghinelli, Stella Tassi Pistarelli, Viola Sarasini (bande); Federica Tura, Alice Pedrell(opposti); Giorgia Guerra, Arianna Menicucci, Rosa Muccioli (centrali); Camilla Tiezzi, Camilla Casadei (palleggiatori); Alice Pasolini, Julia Zanotti (liberi).

Il calendario delle partite della nazionale sammarinese: venerdì 27 giugno alle 13 Islanda - San Marino; sabato 28 alle 14 Scozia – San Marino; sabato 28 alle 20 Irlanda - San Marino; domenica 29 alle 14.30 Irlanda del Nord – San Marino.