Volley: polisportiva Valmar Novafeltria è seconda nel campionato Under 14 femminile

Le giovani atlete guidate dal mister Angelov hanno migliorato la posizione della regular season

La Polisportiva Valmar di Novafeltria ha conquistato il secondo posto nel campionato di volley femminile Under 14 Pgs Emilia Romagna. Il risultato premia gli sforzi delle giovani atlete, guidate dall'allenatore Alessandro Angelov. Domenica 12 marzo la Casa del Volley di Rimini ha infatti ospitato le 4 prime classificate per la final four: con Novafeltria, terza nella regular season, sono scese in campo Sangrem Morciano, Idea Volley Bellaria e B&P San Marino. Novafeltria si è aggiudicata una delle due semifinali per 2-1, perdendo poi, con lo stesso punteggio, la finalissima contro Sangrem Morciano, che ha conquistato quindi il titolo. Le gialloblù novafeltriesi hanno comunque migliorato di una posizione il piazzamento della regular season.