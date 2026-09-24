Volley RSM, il nuovo Ct della Nazionale femminile è Francesco "Pippi" Lombardi

Al Pala Casadei di Serravalle da venerdì 2 a domenica 4 ottobre le qualificazioni ai campionati Europei 2027

Procede a gonfie vele la preparazione della Nazionale Under 20 femminile alle qualificazioni ai campionati Europei 2027 in programma al Pala Casadei di Serravalle da venerdì 2 a domenica 4 ottobre. Per l'occasione, la squadra avrà un nuovo commissario tecnico, infatti le scelte tecniche della Federazione hanno portato a concludere il rapporto con Cristiano Lucchi, commissario tecnico dal 2018.

"Ci teniamo a ringraziare Cristiano Lucchi per l'encomiabile lavoro svolto in questi anni, – afferma il presidente della Federazione Sammarinese pallavolo Gian Luigi Lazzarini – ci siamo trovati molto bene con lui. Purtroppo i suoi impegni con il Volley Club Cesena, dove ricopre il ruolo di Direttore tecnico e allenatore della squadra di serie B1 femminile, non permettevano la disponibilità a 360 gradi di cui abbiamo bisogno".

Il timone è passato nelle mani dell'esperto Francesco "Pippi" Lombardi, già palleggiatore in serie A1 e nella Nazionale italiana, poi allenatore con trascorsi nella Nazionale italiana di beach volley oltre alle guide tra prime squadre e giovanili nelle società Lardini Filottrano, Esino e Ancona, solo per citarne alcune.

"Lombardi ha un ottimo curriculum – continua Lazzarini – ed è il profilo giusto per fare crescere il settore giovanile e alzare il livello delle squadre Nazionali juniores e seniores. Inoltre avrà anche il compito di allenare la serie C femminile della Beach & Park Volley, oltre a coordinare tutto il settore giovanile".

Ormai si sta avvicinando il CEV under 20 che vedrà protagoniste le "titane" nel primo week-end di ottobre. Dopo il secondo posto ottenuto ad Andorra dietro alla Scozia nei campionati Europei dei Piccoli Stati (SCA), la Nazionale sammarinese se la vedrà inizialmente nel girone con Monaco (2 ottobre) e Isole Faroe (3 ottobre).

"Alcune squadre saranno delle incognite dal punto di vista tecnico e hanno sicuramente un bacino di utenza più ampio del nostro – conclude Lazzarini – però cercheremo di dire la nostra e onorare l'impegno come sempre. Questo evento è una vetrina importante per il nostro movimento e aspettiamo al Pala Casadei il maggior pubblico possibile".