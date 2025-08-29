Vuole farsi investire per truffare l’assicurazione: arrestato 55enne riminese

Per mesi perseguita e minaccia la titolare del residence: l’uomo finisce in carcere dopo l’escalation di violenze

Voleva che lei lo investisse con l'auto per riscuotere il premio della polizza e truffare l'assicurazione e, pur di convincerla, era arrivato alle minacce di morte continue.

Per mesi, un 55enne riminese avrebbe perseguitato la titolare del residence in cui viveva pur di farsi "investire" ed ottenere il risarcimento danni. Quando la donna si era rifiutata, aveva iniziato a disturbare gli altri clienti della struttura e a minacciarla di morte.

Un’escalation di minacce e atti persecutori che ha portato i carabinieri di Rimini a notificare all’indagato un’ordinanza del gip del Tribunale di Rimini, Lucio Ardigò, di custodia cautelare in carcere.

Al termine delle indagini, coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, è emerso come il 55enne, che viveva in un monolocale del residence gestito dalla vittima, avesse intenzione di vendicarsi della donna che non voleva assecondarlo nella truffa assicurativa.

Tra gli episodi più gravi – culminati nell’arresto – quello dell’inizio di agosto, quando il 55enne, con un affilato coltello da pesce, aveva impaurito alcuni clienti e, atteso il rientro della titolare, l’aveva minacciata di morte.

L’uomo è ora in carcere a Rimini ed è difeso dall’avvocato Michele Di Viesti.