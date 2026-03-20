Vuole vendicare l'ex moglie maltrattata: con due complici scatena brutale pestaggio del nuovo compagno

Tre condanne in primo grado per fatti avvenuti nel novembre 2019

Per vendicare l'ex moglie, vittima di maltrattamenti da parte del nuovo compagno, un 54enne italiano, ha messo in atto un brutale pestaggio verso l'uomo, un 39enne egiziano. La vicenda, avvenuta nel novembre 2019, ha avuto un epilogo in tribunale. In primo grado il 54enne è stato condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione, i complici, due albanesi di 34 e 39 anni, a 2 anni e 4 mesi. L'accusa erano le lesioni aggravate.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 54enne si recò a casa del nuovo compagno dell'ex moglie, nell'entroterra riccionese e assieme ai due giovani albanesi iniziò il brutale pestaggio: prima a mani nude, poi con armi quali mazza da baseball, piede di porco e il calcio di una pistola. Alla fine il 39enne fu caricato su un'auto e abbandonato in un campo, nei pressi della sua abitazione.

I tre erano inoltre sul banco degli imputati in un secondo procedimento dove le accuse erano rapina in concorso di un Rolex appartenente alla vittima del pestaggio e detenzione illegale della pistola, usata per picchiarlo, che era stata rubata anni prima. In questo caso i tre imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Il Rolex, secondo la tesi difensiva, non era stato portato via durante il pestaggio, ma era caduto in auto. Una volta accortisi di esso, lo hanno abbandonato su un muretto a Rimini. L'orologio fu poi ritrovato dai Carabinieri. La pistola sarebbe invece appartenuta al 39enne.