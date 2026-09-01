Wear The Future, migliaia di persone al Beky Bay per l'evento sulla sostenibilità

Musica, arte, laboratori e mobilità elettrica per la seconda edizione dell'appuntamento sul mondo dei giovani

Il Beky Bay di Bellaria Igea Marina si è trasformato per un giorno in un grande spazio dedicato alla musica, alla creatività e alla sostenibilità. Sono state diverse migliaia le persone che hanno partecipato alla seconda edizione di Wear The Future, il Summer Beach Party organizzato da Futuro Verde APS e Terzo Spazio. Una giornata costruita attorno a concerti, laboratori, street art, moda sostenibile e iniziative dedicate alla mobilità elettrica, con il coinvolgimento di circa 40 volontari under 40 del territorio.

Tra le novità di quest'anno c'è stato il primo raduno provinciale dedicato alle auto elettriche, con oltre 20 vetture presenti. Un'occasione per avvicinare il pubblico a una mobilità ancora percepita da molti come lontana dalla quotidianità, attraverso il racconto diretto di proprietari, appassionati, influencer, YouTuber, giornalisti e autoscuole. All'iniziativa ha partecipato anche la concessionaria Renault di Rimini Ren-Auto Piraccini.

La sostenibilità è passata anche dall'arte e dalla moda. Durante la giornata materiali destinati allo scarto e componenti automobilistici dismessi sono stati trasformati in opere di street art, mentre Terzo Spazio ha curato uno swap party e Lazzaro Vintage Cooperativa Sociale una sfilata dedicata alla moda etica e al riuso. La proposta musicale ha spaziato dal Duo Bucolico agli España Circo Este, passando per Loste Punk e Roberto Mercadini, con linguaggi diversi e un pubblico composto da più generazioni.

A sostenere l'organizzazione c'è stata una squadra di circa 40 giovani volontari. Wear The Future è stato promosso da Futuro Verde APS, Terzo Spazio, Federconsumatori Rimini, CNGEI Bellaria Igea Marina e Lazzaro Vintage Cooperativa Sociale, con la partecipazione di altre realtà associative, tra cui Legambiente Valmarecchia e ANPI Rimini. Nel corso della giornata sono intervenuti anche la consigliera regionale Emma Petitti, la consigliera regionale Alice Parma, il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti e la consigliera provinciale Barbara Di Natale.

"Diverse migliaia di partecipanti e quaranta giovani volontari ci dicono che esiste uno spazio importante per un intrattenimento nuovo e intergenerazionale", spiegano Futuro Verde APS e Terzo Spazio. "Wear The Future nasce dalla convinzione che non si debba scegliere tra divertirsi e prendersi cura del futuro. Vogliamo rendere la sostenibilità popolare, concreta e coinvolgente".

Il progetto, sostenuto anche da un bando della Regione Emilia-Romagna, punta ora a coinvolgere una rete sempre più ampia di associazioni, istituzioni, scuole, giovani e imprese. L'obiettivo dichiarato è riportare l'appuntamento nel 2027, ampliando una formula che mette insieme spiaggia, musica e temi ambientali. "La Riviera ha sempre saputo innovare il modo di stare insieme e divertirsi. La sfida oggi è innovare anche il modo in cui ci divertiamo, rendendolo più sostenibile e coinvolgendo l'intero territorio", spiegano gli organizzatori. E per la prossima edizione il lavoro è già cominciato: "Wear The Future 2027 comincia da qui: vogliamo allargare ancora la rete e costruire insieme un festival sempre più partecipato, aperto e capace di parlare alle nuove generazioni".