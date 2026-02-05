Weekend a Riccione: cinema, cultura, mostre e sport per tutta la città

Tutti gli appuntamenti in programma nel fine settimana

Un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti per tutti sta per iniziare a Riccione, con un calendario di eventi e iniziative che spaziano dallo sport alla cultura. Tra proiezioni cinematografiche, incontri culturali e percorsi espositivi sulla memoria del Novecento, il programma include anche la visita guidata dedicata a un amato artista contemporaneo, la festa di Carnevale per i bambini e il salotto letterario che porta uno squarcio dell’Inghilterra Regency nel cuore della città. Un weekend che intreccia cultura e riflessione con grandi eventi sportivi nazionali, offrendo una proposta poliedrica capace di coinvolgere l’intera comunità.

L’incontro sulla storia della fotografia: il 5 febbraio alla Biblioteca comunale

Questa sera, giovedì 5 febbraio (ore 20:45), la sala conferenze della Biblioteca comunale ospita un nuovo appuntamento di “Foto-grafando. Incontri e racconti di storia della fotografia”. Curato da Sara Polidori per Officina Fotografica Riccione, l’incontro dal titolo “Pittorialismo ottocentesco versus fotografia” esplorerà il momento in cui la pittura e la nascente tecnologia fotografica iniziarono a influenzarsi a vicenda. Al centro dell’analisi sarà il movimento che cercava di elevare lo scatto fotografico al rango di opera d’arte, adottando tecniche e composizioni tipiche dei pittori.

Al Cinepalace: il 5 febbraio “Il Cinema d’autore”, l’8 febbraio l’incontro con Gabriele Muccino e Beatrice Savignani alla presentazione del loro film

Il viaggio nel grande cinema d’autore prosegue questa sera, giovedì 5 febbraio, con l’opera internazionale “La mia famiglia a Taipei”, già vincitrice come miglior film alla Festa del Cinema di Roma. Attraverso lo sguardo della piccola I-Jing, la pellicola racconta con delicatezza la sfida di una madre single in una società moderna ma ancora legata a tradizioni selettive. Un ritratto commovente sulla resilienza e sulla forza dei legami familiari, capaci di trasformare le difficoltà in un percorso di crescita condivisa.

Domenica 8 febbraio, il grande cinema torna ad essere protagonista al Cinepalace di Riccione: al termine della proiezione delle 17:30, il regista Gabriele Muccino e l’attrice Beatrice Savignani incontreranno il pubblico in sala per presentare il film “Le cose non dette”.

Il salotto Regency di “Incontra Jane”: il 7 febbraio alla Biblioteca comunale

Prende il via sabato 7 febbraio (dalle 15:00 alle 18:30), alla Biblioteca comunale, “Incontra Jane”, il nuovo ciclo di appuntamenti a ingresso libero ideato dal Club Sofà and Carpet di Jane Austen. L’iniziativa ricrea le atmosfere dell’Inghilterra tra Sette e Ottocento, invitando lettori e curiosi a scoprire l’attualità di un’autrice immortale attraverso un vero e proprio salotto culturale.

Il pomeriggio inaugurale si aprirà con la sezione “Jane legge”, un approfondimento con Giulio Iovine sul vivace panorama letterario del Settecento, popolato dalle audaci teoriche che aprirono la strada a una nuova rappresentazione della donna, per poi proseguire con “Jane ispira”, dove Francesca Mairani guiderà le letture dedicate al rapporto tra la scrittrice e la biblioterapia. Lo sguardo più leggero e conviviale – “Jane sorseggia” – sarà invece dedicato al rito del tè inglese, con una degustazione in stile curata da Carlotta Mariani del blog “Five o’clock”, che ne illustrerà la storia e le tradizioni. Infine, per la sezione “Jane consiglia”, Alessia Amati proporrà una selezione di letture per conoscere meglio l’autrice inglese.

L’incontro pubblico sui disturbi alimentari: il 7 febbraio al Palazzo del Turismo

Affrontare la complessità dei disturbi alimentari partendo dal cuore pulsante di ogni casa: la tavola. Sabato 7 febbraio (ore 16), il Palazzo del Turismo ospita l’incontro pubblico “La tavola bandita – genitori e famiglie nella cura dei disturbi alimentari”. L’evento vedrà la partecipazione di Emanuela Apicella, autrice del libro omonimo, e sarà introdotto da Sabrina Ragni, presidente dell’associazione Il tempo delle ciliegie.

Prendendo spunto dal volume di Apicella, l’incontro analizzerà l’impatto di patologie come anoressia, bulimia e alimentazione incontrollata sul nucleo familiare, soffermandosi su come il rito del pasto si trasformi spesso da momento di condivisione a territorio di conflitto. Attraverso il racconto di storie autentiche, l’iniziativa intende offrire uno spazio di riflessione e supporto per genitori e familiari, mettendo in luce la condivisione come fattore determinante nel percorso di cura. L’ingresso è libero e sarà possibile dialogare direttamente con l’autrice e gli esperti.

La retrospettiva su Roberto De Grandis: l’8 febbraio la visita guidata a cura di Pier Paolo Del Bianco

L’esposizione “Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche” a Villa Franceschi è stata ufficialmente prorogata fino al 15 marzo. La retrospettiva ripercorre l’intera carriera del poliedrico artista riccionese — pittore, illustratore, incisore, educatore e grafico — che ha saputo fondere un linguaggio visivo ispirato all’espressionismo tedesco con una spiccata sensibilità civile e pedagogica. Il percorso espositivo accompagna il visitatore dalle opere giovanili a quelle della maturità, mettendo in luce la ricchezza della sua produzione tra dipinti, disegni, grafiche e illustrazioni editoriali.

La mostra resta aperta al pubblico fino al 15 marzo con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per ulteriori informazioni: [email protected].

Un’occasione speciale per approfondire il percorso espositivo è in programma domenica 8 febbraio alle 17, con una visita guidata a cura di Pier Paolo Del Bianco, artista, membro del comitato tecnico-scientifico della mostra e amico di lunga data di De Grandis. La visita permetterà di comprendere dall’interno il suo universo creativo, guidati da un testimone d’eccezione che ne ha seguito l’intera evoluzione artistica.

La festa di Carnevale: l’8 febbraio alla piazza di Spontricciolo

Domenica 8 febbraio, dalle 14:30, la piazza di Spontricciolo (viale Saluzzo) festeggia il Carnevale con un pomeriggio dedicato a famiglie e bambini. L’iniziativa, organizzata dalla parrocchia San Lorenzo in Strada, prevede animazione, giochi, musica, balli, la tradizionale pesca di beneficenza e un simpatico omaggio a tutti i piccoli partecipanti.

“Anfalkraw” e “Traditi”: alla Galleria del Centro della Pesa il racconto delle persecuzioni del Novecento

Prosegue alla Galleria del Centro della Pesa (viale Lazio, 10) il percorso dedicato alla memoria con due importanti esposizioni che indagano i drammi delle persecuzioni del Novecento.

La mostra “Anfalkraw. Voci e storie sulla persecuzione dei Kurdi in Iraq” approfondisce la tragica repressione subita dal popolo kurdo durante il regime di Saddam Hussein. Realizzata dal Museo del Territorio in collaborazione con il Comune di Riccione, l’Università di Bologna e la MiSAK – Missione storico archeologica italiana in Kurdistan (Ismeo e Istituto Kurdo di Roma), con il supporto delle autorità e degli istituti di ricerca del Kurdistan iracheno, l’esposizione nasce nell’ambito del programma regionale “Ventesimo secolo: una lunga era di guerre, discriminazioni e persecuzioni. Sulle tracce della memoria”. Il percorso presenta un racconto accessibile e scientificamente fondato, con l’obiettivo di favorire una comprensione più profonda dei fenomeni di persecuzione e dei processi di costruzione della memoria collettiva.

Trova spazio nella stessa sede anche “Traditi. Storie di ebrei a Riccione 1938–1945”, l’esposizione curata da Daniel Degli Esposti e Andrea Tirincanti che analizza la frattura civile causata dalle leggi razziali del 1938. Attraverso documenti d’archivio e fotografie, il percorso mette in luce i meccanismi di discriminazione e deportazione avvenuti nel contesto locale, documentando le responsabilità del sistema fascista ma anche i rari gesti di solidarietà.

Le due mostre, a ingresso libero, sono visitabili fino al 14 febbraio: il lunedì dalle 14 alle 18:50; dal martedì al sabato, con orario continuato, dalle 9 alle 18:50.

Sport e tempo libero

Proseguono allo Stadio del Nuoto i “Campionati giovanili di nuoto per salvamento”. Fino all’8 febbraio, oltre 1.400 atleti delle categorie esordienti, ragazzi, junior, cadetti e senior si sfideranno in vasca nelle gare a serie che determineranno le classifiche finali.

Proseguono al Playhall i “Campionati italiani assoluti 2026” di danza sportiva, organizzati dalla Fidesm (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali). Nel fine settimana di sabato 7 e domenica 8 febbraio, i riflettori saranno puntati sulle spettacolari competizioni dedicate alle danze caraibiche.

Domenica 8 febbraio, e per ogni seconda domenica del mese, torna l’atteso appuntamento con “Chi cerca trova”. Dalle 7 alle 18, le suggestive vie dell’antico borgo — tra piazza Matteotti, corso Fratelli Cervi e viale Diaz — si trasformeranno in un vivace scenario espositivo dove curiosare tra bancarelle di oggetti unici e particolari.