Weekend da urlo per la Superbike, ma non solo: gli eventi a Misano

Gli eventi del weekend di Misano: prevista anche la cerimonia per issare in alto la Bandiera Blu

Musica, gastronomia e adrenalina sono gli ingredienti del fine settimana in arrivo a Misano Adriatico. L’adrenalina è quella che si vivrà in pista al Misano World Circuit, con le gare del Campionato del Mondo Superbike.



Tante le proposte da vivere anche fuori dalla pista. Da domani a domenica, a Villaggio Argentina, è in programma la 45esima edizione della Sagra della Ciliegia. Agli stand gastronomici, che proporranno specialità gastronomiche, ogni sera si aggiunge un evento live. Domani, alle 21:30, si esibirà la Harley Max 883 Tribute Band; sabato, sempre alle 21:30, salirà sul palco la Revolution Live Band. Infine, domenica, si ballerà con l’orchestra spettacolo Elena Cammarone.



Musica protagonista anche in Piazza Repubblica dove venerdì 13 giugno, alle 21:30, andrà in scena il concerto della San Marino Concert Band. Sempre venerdì, nel Parco del Sole a Misano Brasile, ci sarà la Family Night, animazione dedicata alle famiglie a cura di First, che firmerà anche il Varietà in programma sabato alle 21:30 in Piazza Repubblica.



Domenica 15 giugno, al Parco del Sole a Misano Brasile, si ballerà con i maestri Andrea e Nicole.



Agli appuntamenti serali si aggiunge un importante momento in programma sabato mattina alle 10:30, quando sul pennone di Piazzale Roma verrà issata la Bandiera Blu che da quasi 40 anni sventola su Misano Adriatico. La cerimonia si terrà alla presenza di cittadini e turisti.