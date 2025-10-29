Weekend di Halloween da brividi al San Marino Outlet: giochi, parate e sconti fino al 50%

Tre giorni di eventi e divertimento per tutta la famiglia

Sarà un weekend da brividi, quello in arrivo, a San Marino Outlet: in programma tante attività speciali pronte a far divertire ed immergere grandi e piccini in un’atmosfera stregata.

Venerdì 31 ottobre una delle più classiche tradizioni di Halloween, quella del “Dolcetto o Scherzetto”, attende i bambini che, accompagnati dai genitori, potranno ritirare all’infopoint i loro cestini a forma di zucca, per poi riempirli di dolci e caramelle che potranno richiedere presso le boutique del centro.

Sabato 1 e domenica 2 novembre, dalle 11 alle 14 e dalle 15 alle 18, San Marino Outlet si trasformerà in un Luna Park Horror, con tre attività speciali e distribuzione di gadget a tema.

Ai più piccoli verrà consegnata una mappa e, ad ogni gioco completato, una hostess timbrerà la card. Le attività che compongono il percorso sono il “tiro ai fantasmi”, “pesca i ragni” e la “ruota dell’incubo”.

In entrambe le giornate, inoltre, alle 16 partirà la Parata Stregata, uno spettacolo itinerante con musica e coreografie da brividi.

Un weekend pensato per i più piccoli che farà felici anche i grandi: fino al 2 novembre, infatti, prosegue la Promo d’Autunno. Nei negozi aderenti, su articoli selezionati, sarà possibile approfittare di sconti fino al 50% sul prezzo outlet.

Infine, grazie alla partnership con il CSIT, da venerdì a domenica ci sarà un servizio navetta gratuito (tutti i giorni dalle 9 alle 18) che collegherà l’outlet al Multieventi Sport Domus di Serravalle dove andrà in scena la seconda edizione del World Amateur Dancesport Championships.