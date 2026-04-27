Weekend di successi per il Pattinaggio Riccione tra Bologna, Calderara e Funo

Un fine settimana di gare e soddisfazioni che conferma la crescita e il talento degli atleti riccionesi

Il fine settimana appena trascorso ha visto il team del Pattinaggio Riccione protagonista su più fronti, portando a casa importanti successi e confermando il livello di eccellenza raggiunto dagli atleti della società.



Campionato UISP Fase 2 a Bologna – Pala Pilastro

Gli atleti riccionesi hanno affrontato con grinta e determinazione le gare al Pala Pilastro. Nella categoria F2B, Adele Vannucci ha conquistato un ottimo 4° posto, mentre Giulia Picariello si è classificata al 10°. Grande soddisfazione per Gianluca Bartolucci, che si è laureato vicecampione regionale con un eccellente secondo posto. Nella categoria Allievi B, Giulia Della Martire ha ottenuto una meritata terza posizione, dimostrando il valore e l’impegno del nostro settore giovanile.

Trofeo Barbieri di Coppia Artistico a Calderara

Al prestigioso Trofeo Barbieri, disputatosi al Pala Pederzini di Calderara, il nostro team ha ottenuto risultati di rilievo. Annamaria Pagnotta, in coppia con Ludovico Costanzo della Rinascita Sport Life Rimini, ha portato a casa un eccellente secondo posto nella categoria Coppie Artistico Jeunesse, conquistando anche l’argento per la regione Emilia-Romagna e posizionandosi terza nella classifica generale.



Campionato Interregionale Coppie Danza a Funo (Bo)

Nel frattempo a Funo, Marco Perrotti in coppia con Giulia Galassini della New Moon Skating Terni, ha gareggiato nel Campionato Interregionale Coppie Danza Senior Intermediate, ottenendo il primo posto per la regione Emilia-Romagna e un prestigioso terzo posto nella classifica generale.

Un weekend che testimonia la crescita e il talento degli atleti riccionesi, sempre più protagonisti nel panorama rotellisti nazionale.