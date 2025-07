Weekend Pokémon a Rimini: tre giorni di attività per tutte le età alle Befane

Il centro commerciale ospita l'evento "Gioca e scambia"

Si sta per aprire alle Befane un lungo fine settimana dedicato al mondo dei Pokémon tra giochi, scambi di carte e attività per tutte le età.



Da venerdì 25 a domenica 27 luglio 2025, Le Befane Shopping Centre di Rimini ospiterà infatti l’evento 'Pokémon. Gioca e scambia', in piazza Unieuro. Orari: venerdì dalle 16.00 alle 20.00; sabato e domenica dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.



Venerdì 25 luglio si alza il sipario sul Pokémon Village, con attività pensate per i più piccoli: disegni, colori, giochi con le carte e possibilità di scambio con altri partecipanti. Il villaggio sarà operativo per tutto il fine settimana.



Sabato 26 e domenica 27 luglio spazio anche alla “Caccia ai Pokémon”: un gioco a tappe all’interno dei negozi del centro che vendono prodotti ufficiali Pokémon. Con la mappa fornita dalle hostess sarà possibile esplorare Le Befane, partecipare alle attività, scoprire i Pokémon nascosti e ricevere gadget in premio (fino a esaurimento scorte) per chi completa il percorso.



Durante tutte le giornate inoltre sarà possibile scoprire il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon e i videogiochi Pokémon su Nintendo Switch.



Infine, domenica 27 luglio, alle 16.00 17.00, 18.00 e 19.00 appuntamento speciale con il Meet & Greet di Pikachu. Si ricorda che i minori devono essere accompagnati da un adulto responsabile per tutta la durata delle attività.