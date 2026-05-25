Wein Tour Cattolica, successo per “La Decima”: migliaia di visitatori tra vino e territorio

La manifestazione celebra i dieci anni trasformando viale Bovio in una passeggiata del gusto con 60 cantine, masterclass e grande partecipazione di pubblico e operatori

Si è chiusa con un grande successo di partecipazione “La Decima”, l’edizione speciale del Wein Tour Cattolica che dal 22 al 24 maggio ha celebrato i primi dieci anni della manifestazione trasformando viale Bovio in una straordinaria passeggiata del gusto tra vino, territorio e cultura.

Migliaia di visitatori, appassionati e winelover, hanno animato la tre giorni dedicata alle eccellenze vitivinicole dell’Emilia-Romagna, confermando ancora una volta il Wein Tour come uno degli appuntamenti più attesi e amati della primavera romagnola. Un evento diventato negli anni un vero punto di riferimento per chi vive il vino come esperienza autentica, fatta di incontri, storie e scoperta del territorio. Tra i partecipanti anche gli atleti, in particolare stranieri, della Oceanman, la gara di nuoto che si è svolta nelle acque di Cattolica nello stesso fine settimana del Wein Tour, contribuendo a rendere ancora più internazionale l’atmosfera della manifestazione.

Protagoniste della manifestazione sono state le 60 cantine emiliano-romagnole presenti lungo il percorso di degustazione, con un viaggio ideale dalle colline piacentine fino alla Riviera, attraverso calici che hanno raccontato identità, tradizioni e innovazione del patrimonio vitivinicolo regionale.

Grande partecipazione anche per le cinque masterclass ospitate all’Arena Wein Tour, che hanno acceso l’interesse di appassionati e operatori del settore grazie ad approfondimenti dedicati alle grandi annate, alla Rimini DOC, ai vini internazionali coltivati in Emilia-Romagna e ai produttori storici del territorio. Momenti di alta divulgazione che hanno arricchito ulteriormente il valore culturale della manifestazione.

“La Decima ha rappresentato non solo un importante traguardo – commenta – Veronica Pontis, direttrice artistica del Wein Tour –, ma anche la conferma della crescita di un progetto che in questi anni ha saputo costruire un legame sempre più forte tra entroterra e costa, produttori e pubblico, cultura del vino e promozione del territorio. Un viaggio collettivo che, anno dopo anno, ha consolidato il Wein Tour come esperienza identitaria e condivisa, capace di rinnovarsi mantenendo intatto il proprio spirito originario”.

L’edizione 2026 si chiude dunque con entusiasmo e con uno sguardo già rivolto al futuro: dopo dieci anni di brindisi, racconti e relazioni, il Wein Tour Cattolica è pronto ad aprire una nuova decade, continuando a raccontare il meglio dell’Emilia-Romagna attraverso il vino e le sue persone.



