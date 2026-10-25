WWF Rimini, un autunno tra natura e volontariato: dalla pulizia delle spiagge alle escursioni nell’entroterra

Quattro appuntamenti tra ottobre e novembre per scoprire e proteggere il territorio

Un autunno all'insegna dell'ambiente, della conoscenza del territorio e della partecipazione attiva. Il WWF Rimini propone un calendario di appuntamenti tra ottobre e novembre, con iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio naturalistico locale, alla pulizia delle spiagge e alla cura delle aree protette. Quattro occasioni per avvicinarsi alla natura, conoscere luoghi di particolare interesse paesaggistico e contribuire concretamente alla loro salvaguardia.

Il primo appuntamento si è svolto sabato 24 ottobre, alle 17, al Centro della Pesa di Riccione, in via Lazio, con la presentazione del libro Il Rio Melo a Riccione, storia e natura, scritto da Fosco Rocchetta e Irina Kruglova. L'incontro, introdotto da Loris Bagli, è stato dedicato alla storia e alle caratteristiche naturalistiche del corso d'acqua che attraversa il territorio riccionese, offrendo un'occasione di approfondimento sul rapporto tra ambiente, paesaggio e memoria locale. Domenica 25 ottobre è invece in programma “Adopt A Beach”, una giornata di pulizia della spiaggia di Fiorenzuola di Focara, nel suggestivo tratto di costa del Parco naturale del Monte San Bartolo. L'iniziativa punta a sensibilizzare i partecipanti sull'importanza della tutela dell'ambiente marino e costiero attraverso un'attività concreta di raccolta dei rifiuti abbandonati.

Il programma prevede un primo ritrovo alle 8.30 a Rimini, nel parcheggio di via Euterpe davanti alla farmacia, sul lato del cinema Astoria. Il secondo appuntamento è fissato alle 9.30 nel parcheggio di Fiorenzuola di Focara, da dove i volontari scenderanno verso la spiaggia. Le operazioni di pulizia inizieranno alle 10 e termineranno alle 12, con la quantificazione dei rifiuti raccolti. Dopo la pausa pranzo, alle 14, è prevista una breve escursione lungo la costa, mentre la conclusione della giornata è fissata per le 16. Il WWF metterà a disposizione sacchi e guanti per la raccolta. Ai partecipanti viene richiesto di portare pranzo al sacco, borraccia e scarpe da trekking. L'attività è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e adesioni è possibile contattare Claudio Papini al numero 388 8080785.

Il calendario proseguirà domenica 1° novembre con una giornata di volontariato dedicata alla cura dell'Oasi WWF Ca' Brigida, in via del Grano 333 a Verucchio. A partire dalle 9, i partecipanti saranno coinvolti in diverse attività di manutenzione e salvaguardia dell'area naturale, tra cui la pulizia dei sentieri, lo sfalcio dell'erba e interventi su un muretto a secco.

Un'occasione per conoscere da vicino il lavoro necessario a mantenere accessibili e tutelati gli spazi naturali, contribuendo alla conservazione di un luogo importante per la biodiversità del territorio. Per partecipare è necessario presentarsi con scarponi, pantaloni lunghi, guanti da lavoro e pranzo al sacco. Informazioni e prenotazioni sono disponibili contattando Claudio Papini al 388 8080785.

L'ultimo appuntamento è fissato per domenica 8 novembre, quando il WWF Rimini organizzerà un'escursione a Sogliano al Rubicone, alla scoperta dei paesaggi collinari e delle sorgenti che caratterizzano questo tratto dell'entroterra romagnolo. Il percorso partirà da Sogliano e seguirà il sentiero 115, raggiungendo la Sorgente Urgone e il Passo dei Meloni. Il rientro avverrà passando dalla Sorgente del Rubicone e da Monte Curto, lungo un itinerario ad anello di circa 11 chilometri, con un dislivello di 600 metri e una durata prevista di sei ore.

Per affrontare la camminata sono richiesti abbigliamento da trekking adeguato alla stagione, scarpe con suola scolpita e antiscivolo, pranzo al sacco e una sufficiente riserva d'acqua. Gli spostamenti avverranno con mezzi propri e l'itinerario potrà subire modifiche in base alle condizioni meteorologiche. Per prendere parte all'escursione è necessaria l'iscrizione al WWF, effettuabile anche il giorno stesso. La tessera ha una validità di dodici mesi e consente di partecipare alle successive camminate senza ulteriori costi aggiuntivi. Per conoscere orario e luogo di ritrovo e ricevere maggiori informazioni è possibile contattare, anche tramite WhatsApp, Stefano Chiti al numero 331 4180104.

Dalla conoscenza della storia ambientale di Riccione alla tutela delle spiagge, fino alla manutenzione delle oasi e alla scoperta dei sentieri dell'entroterra, le iniziative del WWF Rimini offrono diverse opportunità per vivere il territorio in modo consapevole. Un programma che unisce divulgazione, escursionismo e volontariato, ricordando come la salvaguardia dell'ambiente passi anche attraverso piccoli gesti concreti e la partecipazione dei cittadini.