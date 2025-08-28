XXI° Campionato Italiano di Balestra Antica Manesca a Mondaino (RN), domenica 31 agosto
Il 31 agosto il borgo si trasforma per ospitare il XXI° Campionato Italiano L.I.T.A.B. di Balestra Antica Manesca.
Là dove il tempo si tende come una corda, i balestrieri scrivono la loro leggenda.
Tra costumi storici, adrenalina nell’aria e tensione sulle corde, la piazza di Mondaino torna ad essere campo di sfida per una giornata di passione, disciplina e colpi che lasciano il segno.
Saranno 9 le compagnie a contendersi l’ambito titolo di campioni d’Italia.
I balestrieri della compagnia di San Michele di Mondaino, dove aver dato spettacolo al Palio del Daino, riusciranno a ripetere l’impresa riuscita nel 2001 in quel di Cortona a essere di nuovo campioni Italiani sia a squadre che nel singolo?
Compagnie Partecipanti:
1 CAGLI
2 CERRETO GUIDI
3 CORTONA
4 FIRENZE
5 MONDAINO
6 MONDAVIO
7 POPOLI
8 SAN SEVERINO MARCHE
9 SENIGALLIA
Programma:
ore 9:30 Tiri di Prova
ore 10:00 Gara singolo
ore 13:00 Pausa Pranzo
ore 15:30 Corteo
ore 16:00 Finale singolo
ore 16.30 Gara a squadre
ore 17.00 Tiro al Corniolo
ore 18.00 Premiazione
Per informazioni:
Bertuccioli Tiziano 334/9561321
Ciotti Fabrizio cellulare 348/0455093
Proloco
cellulare 393-3604498
[email protected] - [email protected]
https://www.mondainoeventi.it/
https://www.litab.net/albo-doro-balestra-manesca/