XXI° Campionato Italiano di Balestra Antica Manesca a Mondaino (RN), domenica 31 agosto

Il 31 agosto il borgo si trasforma per ospitare il XXI° Campionato Italiano L.I.T.A.B. di Balestra Antica Manesca.

28 agosto 2025 09:50
XXI° Campionato Italiano di Balestra Antica Manesca a Mondaino (RN), domenica 31 agosto
Eventi
Là dove il tempo si tende come una corda, i balestrieri scrivono la loro leggenda.

Tra costumi storici, adrenalina nell’aria e tensione sulle corde, la piazza di Mondaino torna ad essere campo di sfida per una giornata di passione, disciplina e colpi che lasciano il segno.

Saranno 9 le compagnie a contendersi l’ambito titolo di campioni d’Italia.

I balestrieri della compagnia di San Michele di Mondaino, dove aver dato spettacolo al Palio del Daino, riusciranno a ripetere l’impresa riuscita nel 2001 in quel di Cortona a essere di nuovo campioni Italiani sia a squadre che nel singolo?

Compagnie Partecipanti:

1 CAGLI 

2 CERRETO GUIDI

3 CORTONA 

4 FIRENZE

5 MONDAINO

6 MONDAVIO

7 POPOLI

8 SAN SEVERINO MARCHE 

9 SENIGALLIA
Programma:

ore 9:30 Tiri di Prova

ore 10:00 Gara singolo

ore 13:00 Pausa Pranzo

ore 15:30 Corteo

ore 16:00 Finale singolo

ore 16.30 Gara a squadre

ore 17.00 Tiro al Corniolo

ore 18.00 Premiazione

Per informazioni: 

Bertuccioli Tiziano 334/9561321

Ciotti Fabrizio cellulare 348/0455093

Proloco

cellulare 393-3604498

[email protected] - [email protected]

https://www.mondainoeventi.it/

https://www.litab.net/

https://www.litab.net/albo-doro-balestra-manesca/

 

 

