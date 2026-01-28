YogaPorteAperte celebra 25 anni: dal 2 all’8 febbraio eventi gratuiti anche in Romagna

Una settimana di appuntamenti dedicati allo yoga

Dal 2 all’8 febbraio è in programma l’edizione numero 25 di YogaPorteAperte, tradizionale manifestazione annuale e gratuita organizzata da YANI – Yoga Associazione Nazionale Insegnanti, la più grande associazione italiana di insegnanti di yoga.

Nella settimana è in programma un calendario di eventi su tutto il territorio nazionale: lezioni aperte, conferenze, proiezioni e dibattiti offriranno al pubblico l’occasione di conoscere o approfondire questa antica disciplina e i suoi insegnamenti.

L’edizione 2026 sarà dedicata a Satya, la verità. Il tema invita a riflettere sull’importanza dell’autenticità - verso sé stessi e verso gli altri - come valore fondante della pratica yogica e come risposta alla complessità del nostro tempo. Coltivare Satya significa imparare ad ascoltare sé stessi con sincerità, per contribuire a un mondo più consapevole e vero.

In Romagna due gli appuntamenti in programma:

giovedì 5 febbraio incontro da remoto dal titolo ‘Perché è difficile dire e dirsi la verità?’, con l’intervento di Luca Mori, ricercatore di Storia della filosofia all’Università di Pisa;

sabato 7 febbraio a Sant’Angelo di Gatteo (FC) al Centro Amihan asd Yoga Studio si svolgerà una lezione gratuita di yoga.

Informazioni e adesioni alla mail: [email protected] - Elisa Tamagnini

Partecipando alle singole iniziative, previa prenotazione, il pubblico potrà avvicinarsi allo yoga attraverso insegnanti qualificati, scoprendo i diversi approcci, le metodologie didattiche, i luoghi della pratica e le informazioni utili per scegliere con consapevolezza il proprio percorso.