Young Santarcangelo, c'è di nuovo il Pietracuta: "Loro tra le big del girone"

Il ds Scattolari fa il punto a poche ore dall'esordio: "Orgoglioso della rosa e dell'alchimia che si è creata"

Di Riccardo Giannini

Santarcangelo in cerca di rivincita. Una settimana fa i gialloblù hanno perso 1-0 davanti al proprio pubblico con il Pietracuta, nella gara di coppa: oggi (domenica 31 agosto) il calendario mette le due formazioni una contro l'altra nella prima giornata di campionato. Si giocherà al Bindi dalle 16.30. "Chiamiamola rivincita - dice il ds Luca Scattolari - perché abbiamo qualche informazione in più (ride, ndr) anche se pure loro ci conosceranno meglio. Ci siamo avvicinati a questa gara con grandi stimoli, tanta voglia di fare bene e di continuare il nostro percorso di crescita".

Il ds del Santarcangelo inserisce il Pietracuta tra le formazioni di alta classifica che possono insidiare la grande favorita Spal: "Guardando il mercato e i nomi, dico Mezzolara e Castenaso. Poi onestamente metto anche il Pietracuta: dovranno gestire l'impegno della nazionale sammarinese, ma è una rosa che si conosce bene, sono affiatati e hanno esperienza anche in campo internazionale. Ho visto domenica: sanno gestire bene la partita. Alla lunga questo fa la differenza". È un Pietracuta che ha cambiato volto e atteggiamento in campo: "Li ho visti più offensivi rispetto al Pietracuta che conoscevamo delle precedenti stagioni. Squadra con baricentro alto, che in fase di non possesso è molto coraggiosa". Rispetto a una settimana fa, in casa Santarcangelo mancherà il centravanti Cecconi, squalificato. Per il resto tutta la rosa è a disposizione. "Ceccarelli va gestito, viene da un infortunio. Sorrentino c'è, anche se non ha 90 minuti nelle gambe. Kotchap sta bene, ha fatto tutta la preparazione con noi", evidenzia il ds. In difesa sulle fasce ci saranno Galassi e Rocchi, in attesa di Ceccarelli, al centro i due volti nuovi della difesa: l'ex Gambettola Marconi e l'ex Rimini Jacopo Ciavatta, centrale classe 2006. "È un ragazzo che da subito si è inserito benissimo. È arrivato con grandi motivazioni, con dedizione e serietà. Domenica ha dimostrato di meritarsi la titolarità con la prestazione che ha fatto", le parole di Scattolari su Ciavatta. Tra i pali, positiva la prestazione di Golinucci, che ha parato un rigore. Davanti Sorrentino e Kotchap sono in ballottaggio, ma non è da escludere l'utilizzo di Vitucci come falso 9. Scattolari è fiducioso, sia sulla gara di oggi che sul campionato: "Sono contento. Di settimana in settimana, vedo i ragazzi lavorare sempre meglio. A oggi sono molto orgoglioso della rosa e dell'alchimia che si è creata. Poi il tempo dirà se sia stato fatto un buon lavoro".

Probabile formazione Young Santarcangelo (4-3-3): Golinucci - Galassi, Ciavatta, Marconi, Rocchi - Bianchi, Vukaj, Zanni - Misuraca, Sorrentino (Kotchap), Lombardi. All.: Riccipetitoni.