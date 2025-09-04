Young Santarcangelo, domenica c'è la Spal: 300 biglietti per gli ospiti

La decisione presa a seguito del tavolo tecnico in Questura a Rimini

A seguito del tavolo tecnico svoltosi presso la Questura di Rimini con la partecipazione dei referenti delle due società e delle forze dell’ordine, per la gara FC Young Santarcangelo – Ars et Labor Ferrara saranno messi a disposizione 300 biglietti per il settore ospiti. Il titolo di accesso sarà nominativo e verrà richiesta esibizione del documento. L’apertura della biglietteria è fissata per domenica alle ore 11.00, presso il botteghino del Valentino Mazzola di Santarcangelo di Romagna.