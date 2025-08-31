Young Santarcangelo, esordio col botto: espugnata Pietracuta 3-2

Gara spettacolare nel primo tempo con 4 reti, Golinucci para un rigore a Nunez

PIETRACUTA: Amici, Fabbri, Giocondi, Capicchioni (40’ st Valli Casadei), M.Cevoli, Valentini, Proverbio (1’ st Contadini), Zannoni (14’ st Mani), Nunez, Sapori (14’ st Giacopetti), Bernardi (1’ st Sensoli). A disp.: Giardini, Matteoni, Pasolini, Faeti. All.: R.Cevoli.



YOUNG SANTARCANGELO: Golinucci, Galassi, Rocchi, Zaghini, Vukaj, Ciavatta (23’ st Ceccarelli), Fuchi, Bianchi (43’ st Arduini), Zanni (11’ st Sorrentino), Misuraca (14’ st Vitucci), Lombardi (24’ st Drudi). A disp.: Chiarabini, Guidi, Parma, Marconi. All.: Riccipetitoni.



ARBITRO: Romini di Ravenna.

RETI: 11' pt Bernardi, 16' pt Zaghini, 19' pt Lombardi, 36' pt Galassi, 36' st (rig. Nunez).

AMMONITI: Giocondi, Mister Cevoli, Zaghini, Ciavatta, Fuchi, Zanni.



PIETRACUTA Lo Young Santarcangelo si prende la rivincita rispetto alla gara di coppa, superando meritatamente il Pietracuta a domicilio. A fare la differenza soprattutto sono state le veloci e precise giocate degli ospiti che, soprattutto nel primo tempo, hanno messo in risalto le lacune che ancora mostrano i rossoblu locali. La cronaca: dopo una conclusione alta di Golinucci al 9’, è il Pietracuta a passare in vantaggio all’11’ con Bernardi che sfrutta un controllo impreciso del proprio marcatore, presentandosi a tu per tu con Golinucci e superandolo con un preciso pallonetto. Al 15’ il Pietracuta segna la rete del raddoppio con Nunez, ma solamente dopo il fischio dell’arbitro che punisce un contatto con il portiere santarcangiolese. La gioia dei rossoblu dura comunque poco, infatti al 16’ Zaghini risolve una mischia in area su corner con una conclusione potente che si insacca sotto la traversa. Per il sorpasso bisogna aspettare solo tre minuti, con lo scattante Lombardi che supera la statica difesa pietracutese per poi insaccare alle spalle dell’incolpevole Amici. Il tris dei gialloblu giunge al 36’, con la retroguardia locale ancora non impeccabile. Sulla palla persa dal centrocampo, i mobili avanti santarcangiolesi trovano lo smarcato Galassi al limite dell’area, libero di calciare rasoterra angolato dove Amici non può arrivare. Al terzo minuto di recupero Nunez viene atterrato in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Lo stesso Nunez dal dischetto calcia angolato ma morbido, favorendo la pregevole respinta di Golinucci.

Nella ripresa i numerosi cambi ed il caldo costringono le squadre a spezzettare e rallentare il gioco. Ne trae vantaggio il Pietracuta che ritrova pericolosità offensiva. Al 29’ il neo entrato Contadini controlla e conclude a rete ma Golinucci è attento. Giacopetti si rende pericoloso al 35’ con un colpo di testa che termina a lato. Passa appena un minuto quando Nunez viene nuovamente atterrato in area, questa volta però il centravanti dagli undici metri calcia di potenza, segnando la rete della speranza. Dopo una bella sgroppata di Ceccarelli che prova la conclusione dal limite, con la palla che esce di poco, il Pietracuta prova a cercare la deviazione volante con palle lunghe in area ma la difesa santarcangiolese non corre rischi. È anzi Sorrentino al 90’ a calciare da posizione defilata sull’esterno della rete.