Zannoni risolleva il Pietracuta: doppietta, Russi battuto 2-0

I ragazzi di mister Cevoli rivedono da vicino la zona playout e la salvezza diretta

Pietracuta - Russi 2-0

PIETRACUTA: Amici, Fabbri, Faeti, Mani, Pasolini, M.Cevoli (27’ st Valentini), Lazzari (47’ st Sensoli), Sapori (25’ st Valli Casadei), Nunez Mastroianni (31’ st Bernardi), Zannoni, Giacopetti (16’ st Osayande). A disp.: Giardini, Matteoni, Pierini. All.: R.Cevoli.

RUSSI: Sarini, Gualandi, Dradi, Bertoni, Colombo (29’ st Fiori), Cepa (7’ st Santomauro), Venturi, Zattini, Grazhdani, Brigliadori (12’ st Guidi), Saporetti. A disp.: Palermo, Trocchia, Magrini, Guli, Ferunaj, Zela. All.: Ferrario.

ARBITRO: Gavalzzi di Lugo.

RETI: 39' pt e 37' st Zannoni.

AMMONITI: Cepa, Santomauro.

PIETRACUTA Dopo averla gettata alle ortiche nei minuti finali del turno infrasettimanale, il Pietracuta ritrova l’agognata vittoria contro un ostico Russi. Grazie al risultato odierno, coinciso con il primo “zero” nella casella dei gol subiti, la formazione di Mister Cevoli cede al Solarolo la scomoda ultima posizione in classifica, facendo finalmente capolino nella zona playout. L’inizio della gara è sostanzialmente equilibrato, con le due squadre che creano occasioni su entrambi i lati del campo. Nunez al 5’ crossa per la girata di Mani, ribattuta dalla difesa. Risponde Cepa con una potente conclusione da fuori area all’8’, con la palla che sorvola la traversa. Bella conclusione di Brigliadori al 27’ ma la sua bordata dalla distanza non sorprende Amici che para in tuffo. Dalla mezz’ora di gioco in poi il Pietracuta pressa alto gli avversari, chiudendoli nella loro metà campo. In questo periodo si mette in particolare evidenza Lazzari che al 30’ e al 33’ prova la conclusione personale, senza però trovare la via del gol. Il vantaggio locale arriva al 39’ sugli sviluppi di un’azione giocata sulla fascia sinistra e conclusa con un cross teso che trova Zannoni lesto a concludere di testa sotto la traversa.

Ad inizio ripresa gli ospiti alzano il baricentro, costringendo il Pietracuta ad indietreggiare ma l’unico brivido ai rossoblu lo procura Saporetti con un’incursione dalla sinistra contrastata in area da Fabbri in maniera che l’arbitro giudica regolare, nonostante le proteste degli arancioni. L’ingresso di Osayande, e poi di Bernardi, rende di nuovo efficace la fase offensiva del Pietracuta che al 24’ sfiora la rete del raddoppio. Lo stesso Osayande lavora bene una palla al limite dell’area e calcia un rasoterra angolato che si stampa sul palo alla destra di Sarini. Raddoppio che i rossoblu conquistano al 37’: Bernardi ruba palla a un difensore ospite e serve l’accorrente Zannoni che non fallisce l’agevole conclusione da centro area. Appena un giro di lancette e Lazzari ha tra i piedi la palla del k.o. ma il suo destro non trova lo specchio della porta. Osayande al 41’ coglie il secondo legno personale sulle conseguenze di un contrasto che vede la palla impennarsi e carambolare sulla parte alta della traversa. In seguito non succede più nulla da annotare, fino al fischio finale che suggella la vittoria del Pietracuta.