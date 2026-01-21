Ztl in centro, scattano le multe a Rimini: la Polizia Locale distribuisce materiale informativo

Ecco i varchi coinvolti tra il centro storico e Borgo San Giuliano

In vista dell’attivazione della fase sanzionatoria del sistema di controllo dei varchi elettronici, da questa mattina (21 gennaio) gli agenti della Polizia Locale hanno avviato la distribuzione di materiale informativo sulla nuova Zona a traffico limitato del centro storico e Borgo San Giuliano. Una iniziativa che si aggiunge alle attività informative che l’hanno preceduta, con l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e operatori economici sull'imminente attivazione della fase sanzionatoria del sistema di videocontrollo, prevista per giovedì 29 gennaio, data a partire da quando le violazioni comporteranno una sanzione, ai sensi del Codice della Strada, dell'importo di 83 euro.

I volantini illustrano le modalità di funzionamento dei varchi elettronici, gli orari di attivazione e le procedure per richiedere i permessi di accesso, fornendo tutte le informazioni necessarie.

Come comunicato nei giorni scorsi, dal 29 gennaio le telecamere di accesso alla nuova Zona a traffico limitato inizieranno infatti a sanzionare automaticamente i mezzi non autorizzati.

Come previsto dalle prescrizioni ministeriali e come già accaduto con l'attivazione delle telecamere per la Ztl Rimini nord, per tutto il periodo del pre-esercizio le violazioni rilevate dal sistema di controllo non hanno dato seguito a sanzioni, ma sono state utili sia per verificare il corretto funzionamento degli impianti, sia per dare modo ai cittadini e agli operatori di prendere familiarità con il nuovo sistema e completare le procedure di richieste di permessi.

Come noto, la Zona a traffico limitato prevede due zone, "Centro storico" e "Borgo San Giuliano", presidiate da tredici varchi: chi ha il permesso per il centro storico potrà transitare per tutti i varchi della zona ma non può transitare in quelli di Borgo San Giuliano e viceversa.

Appartengono al centro storico i seguenti varchi:

Via Bastioni Meridionali intersezione con Largo Unità d’Italia funzionamento 22.00-06.00

Via Dante Alighieri intersezione via Aponia funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Via XXII Giugno intersezione con via Angherà funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Via Bertani intersezione via Bastioni Orientali funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Corso Papa Giovanni XXIII intersezione piazza Ferrari funzionamento 0.00 – 24.00

Corso d’Augusto intersezione con via Ducale funzionamento 7.30 – 20.30

Corso d’Augusto intersezione Circonvallazione Occidentale funzionamento 20,30-7,30

Via Castelfidardo intersezione via Clari funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Via Michele Rosa intersezione via Castelfidardo funzionamento 9.00 -12.00

Via d’Azeglio intersezione con via Circonvallazione Occidentale funzionamento 22.00-06.00

Appartengono al Borgo San Giuliano i seguenti varchi

Via Marecchia intersezione viale Matteotti funzionamento 0.00 – 24.00

Via Trai intersezione via Matteotti funzionamento 0.00 – 24.00

Viale Tiberio intersezione con via San Giuliano, funzionamento 0.00 – 24.00