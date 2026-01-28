18 nuovi arbitri pronti a fischiare a Rimini: tutti promossi al corso

Tra i nuovi arbitri anche tre ragazze. La Sezione Aia si prepara alla seconda parte della stagione

Diciotto nuovi arbitri entrano a far parte della Sezione AIA “Vittorio Pecorelli” di Rimini. Nella serata di ieri, 27 gennaio, si è infatti svolto l’esame finale del nuovo Corso Arbitri, superato con successo da tutti i 18 partecipanti, tra cui tre ragazze.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Marco Guitaldi, che vede così ampliarsi la rosa dei fischietti riminesi in vista della seconda parte della stagione sportiva. Attualmente la sezione AIA di Rimini conta 145 associati e si prepara ad affrontare il prosieguo del campionato dopo un’ottima prima parte di stagione calcistica.

Sul fronte delle designazioni nazionali, proseguono con risultati positivi anche le esperienze degli arbitri riminesi nelle categorie professionistiche: Andrea Zanotti, recentemente promosso alla CAN A-B, sta dirigendo regolarmente incontri di Serie B, così come Gianluca Guitaldi in Serie C, insieme a tutti gli assistenti arbitrali della sezione.

L’attività di formazione non si ferma: in primavera è infatti previsto un nuovo Corso Arbitri, che verrà annunciato a breve. Possono iscriversi cittadini della Comunità Europea in possesso di un documento di identità valido e cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. L’età richiesta è compresa tra i 14 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti.

Grazie alla formula del doppio tesseramento, inoltre, calciatori e calciatrici tra i 14 e i 19 anni potranno intraprendere la carriera arbitrale senza dover rinunciare a giocare nella propria squadra.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Sezione AIA di Rimini al numero 0541-080947 o scrivere all’indirizzo e-mail [email protected]

Aggiornamenti e dettagli sono disponibili anche sul profilo Facebook e Instagram @aia_rimini.