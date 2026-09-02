47enne arrestato a Rimini: "Non ero ubriaco e non ho assunto sostanze. Non sono entrato al bar"

L'uomo riferisce la propria versione dei fatti

"Non ero ubriaco e ovviamente neppure alterato da altro tipo di sostanze". Così il 47enne riminese arrestato il 28 agosto per le ipotesi di reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, intervenendo per dare la propria versione dei fatti rispetto a quanto avvenuto in via Marecchiese, alle 10.30, all'altezza di un bar e di un negozio di telefonia. Il 47enne precisa di aver avuto "un mero e isolato diverbio con il titolare del bar circa 5-6 giorni prima, episodio del tutto chiarito e superato". Mentre era nel negozio di telefonia, il 47enne avrebbe visto il titolare del bar effettuare una telefonata. Nega quindi di essere andato nel bar e di aver infastidito persone. Nell'attesa di completare una pratica presso il negozio di telefonia, è uscito per fare due passi. Di lì a poco sarebbero arrivati i Carabinieri: il 47enne spiega di non aver mai assunto stupefacenti, né di essere stato agitato e aggressivo durante il controllo. "Sono stato collaborativo, ho esibito i miei documenti per il controllo di rito e sono stato rilasciato". Il 47enne nega di essere tornato al bar in un secondo momento, ma solo nel negozio di telefonia per completare la firma di un nuovo contratto di utenza telefonica. In quel momento è scattato l'arresto. Il 47enne contesta l'operato degli uomini dell'Arma e annuncia azioni legali per tutelarsi.