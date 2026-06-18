A14, danni pesanti dopo il rogo dell’autocisterna: oltre 30 uomini al lavoro per ripristino casello

Obiettivo conclude l'intervento alle 6 di domani mattina

Si lavora a pieno ritmo e con estrema urgenza per ripristinare la viabilità in prossimità del casello autostradale dell'A14 a Riccione, dopo il grave incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi che ha visto coinvolta un'autocisterna. Il mezzo pesante, che trasportava un carico di gasolio, a seguito dell'impatto si è ribaltato ed è successivamente esploso, scatenando un violento incendio.

Autostrade per l'Italia ha confermato l'avvio immediato dei lavori finalizzati al totale ripristino della pavimentazione stradale dello svincolo e dell'intera area interessata dal sinistro, attualmente interdetta alla circolazione. Le attività partiranno nel giro di un paio di ore, una volta terminate le operazioni di bonifica e pulizia dell’area, già in corso. Le fiamme e l’altissimo calore sprigionati dalla esplosione e dalla combustione del carburante, il quale agisce come solvente naturale del bitume, hanno gravemente danneggiato il manto stradale, rendendo necessaria la completa rimozione e il rifacimento della corsia in uscita proveniente da sud, ovvero dalla direzione di Ancona, oltre che di ben tre quarti del piazzale situato tra le barriere del casello e gli svincoli autostradali.

Per garantire il ritorno alla normalità nel minor tempo possibile, Autostrade per l’Italia ha predisposto un massiccio dispiegamento di forze che opererà ininterrottamente durante le prossime ore. Le operazioni vedranno l'attivazione di due squadre per un totale di trentacinque uomini, che impiegheranno tre frese per la rimozione controllata dell'asfalto deteriorato e due vibrofinitrici destinate alla stesura del nuovo manto.

Il supporto logistico sarà assicurato dal movimento di venticinque bilici deputati al trasporto dei materiali. L'obiettivo dell’intervento è la posa di ben ottocento tonnellate di nuovo conglomerato bituminoso, un’operazione complessa che mira a restituire la piena e sicura fruibilità dell'infrastruttura entro le ore 6:00 del mattino di domani, venerdì 19 giugno, momento in cui il casello tornerà perfettamente funzionante a tutti gli effetti.

Sulla tempestività dell'intervento ha espresso profonda gratitudine la sindaca Daniela Angelini, la quale ha voluto sottolineare “l'importanza di una risoluzione così rapida per il territorio comunale”. La prima cittadina ha espresso un sincero ringraziamento ad Autostrade per l'Italia per “la prontezza e l'efficienza dimostrate nell'attivare il cantiere a pochissime ore dall'evento”. Un simile sforzo organizzativo risulta fondamentale, soprattutto in vista dell'imminente fine settimana che coincide con l'attesissimo appuntamento della Notte Rosa, un periodo caratterizzato da un altissimo afflusso di turisti sia in entrata che in uscita dalla città.