Addio "Siluro", Roberto Mazzini del Sap ricorda Tiziano Scarpellini: "Un leone, ma anche estro e battute"

Il Sap provinciale: "Istrionico, energico, sempre positivo anche nei momenti più difficili"

Dopo il ricordo del sindaco Sacchetti e dell'ex sindaca Parma, altre voci si sono unite nel cordoglio per la scomparsa di Tiziano "Siluro" Scarpellini, ex pugile ed ex ispettore di Polizia, scomparso questa mattina (29 settembre). Commovente il ricordo di Roberto Mazzini, suo successore come segretario provinciale del Sap e oggi segretario nazionale: "Ciao Tiz, non è facile, pensare che non ci sei più, il tuo sorriso e la tua vitalità erano sempre un conforto per tutti, portavi colore allegria e gioia di vivere in ogni occasione. Nonostante le difficoltà che ti ha riservato la vita, hai sempre combattuto come un leone, con il tuo estro, le battute e la capacita di aggregare hai insegnato a rialzarsi ogni volta che una sventura o un fatto negativo intaccava la serenità della vita di ognuno di noi. Hai fondato il Sap riminese, senza mai abbandonarlo, custode del passato con l’occhio sui giovani e il futuro, hai sempre risposto ad ogni chiamata ad ogni richiesta ad ogni evento per il Sap e per la Polizia di Stato. Abbiamo fatto tante battaglie insieme, ti ho seguito quando eri segretario e, quando mi hai lasciato il testimone alla guida del Sap di Rimini preziosi erano i tuoi consigli, che non mancavo mai di chiederti e che tu dispensavi sempre con grande passione. Ciao Silu, riposa in pace con Matteo" (il figlio, ndr). Queste le parole invece del Sap Provinciale: "È una notizia dolorosa quella della scomparsa di Tiziano Scarpellini, un sindacalista combattente che non ha mai indietreggiato nella difesa dei diritti dei colleghi e nell’impegno per mantenere alta l’efficienza e la funzionalità dell’apparato della sicurezza riminese. Tiziano aveva assunto la guida del Sap nella provincia di Rimini con l’avvento della nuova provincia. Durante i suoi mandati si è sempre contraddistinto per la grande vitalità, la costante vicinanza ai colleghi e una dedizione instancabile alla tutela del personale e alla sicurezza del territorio. Anche dopo aver lasciato la guida del Sap, nel 2019, non ha mai fatto mancare il proprio contributo. Ha continuato a seguire con passione gli sviluppi dell’attività sindacale, ricoprendo incarichi interni di organizzazione e rimanendo, fino ad oggi, parte attiva della grande famiglia del Sap. Tiziano lascia un vuoto profondo. Istrionico, energico, sempre positivo anche nei momenti più difficili, aveva una straordinaria capacità di rialzarsi dopo ogni caduta, proprio come sul ring, e di trasmettere la stessa forza e determinazione a chi gli stava accanto. Era un grande combattente, dentro e fuori dal sindacato. Oggi tutto il Sap riminese, con il dolore nel cuore, si stringe attorno alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene, accompagnandolo con un grande ed affettuoso abbraccio".