Allevamento Fileni, il Comitato risponde al Sindaco: "non esiste nessun cronoprogramma"

Le dichiarazioni del Comitato Per la Valmarecchia

Il Comitato Per la Valmarecchia replica alle affermazioni del Sindaco Marcello Fattori (Vedi articolo qui) sull'esistenza di un cronoprogramma dei lavori dell'allevamento Fileni.

Le dichiarazioni:

Marcello Fattori ha potuto partecipare all’iter che ha portato la Regione ad autorizzare l’intervento di Fileni alla Cavallara. Per questo, non è plausibile che non ricordo come non ci sono macerie da rimuovere dal cantiere. Non esiste nessun cronoprogramma in merito, come affermato dal sindaco di Maiolo: esisteva, semmai, un piano per triturare e riutilizzare sul cantiere gli inerti, cosa che è stato fatto a lungo fino a una denuncia del Comitato e alla presenza dei Carabinieri del Corpo forestale dello Stato all’interno del cantiere Fileni. Da allora chiediamo al sindaco, che avrebbe un potere ispettivo che permette l’accesso ai cantieri privati, per tutelare salute e interesse pubblico, di chiarire il perché di questo ritardo nel completare la famosa riqualificazione della porta d’accesso a Maiolo.