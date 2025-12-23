Andare al cinema per salvarlo: perché questo Natale è più importante che mai?

Il settore sta morendo, ma questa stagione natalizia ricca di titoli può aiutarci a ritrovare l’abitudine della sala. La programmazione dei cinema del riminese.

di Nicola Guerra

Natale e cinema sono un binomio che, negli anni, ha saputo resistere alla profonda crisi che continua a colpire le sale cinematografiche italiane e internazionali. Per l’industria dell’intrattenimento, questo periodo rappresenta ogni anno una vera boccata d’ossigeno. E ogni biglietto acquistato, ogni sala scelta durante le feste, diventa un gesto concreto di sostegno verso chi lavora nel settore, dagli esercenti ai professionisti. Quest’anno, forse, più che mai.

Il trend non è una novità. Escluse poche eccezioni - spesso concentrate nelle grandi città e mantenute vive da comunità cinefile - il quadro resta drammatico. Numerose sale sono state travolte da un effetto domino di chiusure. Solo ad aprile scorso, il Comitato Sos Sale dichiarava che in Italia i cinema ancora attivi erano circa 1000, contro i 2700 di qualche anno fa.

La crisi non risparmia nemmeno le realtà più grandi. Emblematico il caso raccontato dall’imprenditore Massimo Giometti, proprietario - tra le altre - del multisala Le Befane di Rimini. In una recente intervista a Il Resto del Carlino, Giometti ha annunciato che le sale del suo complesso saranno ridotte da 12 a 10 al termine delle festività natalizie.

A complicare ulteriormente il quadro ci sono le grandi manovre industriali: acquisizioni da parte dei colossi pigliatutto del settore, conflitti tra streaming e studios, come nel caso Netflix-Paramount per l’acquisizione di Warner Bros. Segnali sempre più evidenti di un progressivo avvicinamento a un mono/duopolio del mercato cinematografico.

Nonostante tutto, il dibattito pubblico sul futuro del cinema è più acceso che mai. E oggi, più che mai, le sale hanno bisogno di un segnale forte da parte del pubblico. Perché proprio ora? Perché mai come quest’anno la distribuzione ha scommesso sul periodo natalizio, offrendo una programmazione che unisce un approccio quasi “all‑in” a una qualità artistica insolitamente alta per questa stagione.

In questo contesto fragile, il supporto del pubblico diventa un gesto politico e culturale. A Natale, andare al cinema significa scegliere di sostenere un presidio sociale e artistico che rischia di scomparire. E proprio questa stagione natalizia, così ricca di titoli, può aiutarci a ritrovare l’abitudine della sala, un rituale che abbiamo progressivamente smarrito. Non si tratta di un atto “di resistenza” fine a sé stesso: quest'anno l’offerta è concreta, curata e di qualità. Sostenere le multisale, ma soprattutto i piccoli cinema locali, vuol dire credere in quelle realtà che con coraggio continuano a investire, a programmare con passione e a mantenere viva la settima arte. Un biglietto, oggi più che mai, può fare la differenza.

La programmazione natalizia dei cinema della Provincia di Rimini

Anche le sale cinematografiche della provincia di Rimini offrono quest’anno un calendario ricco e variegato: grandi titoli internazionali, cinema d’autore, film premiati, eventi speciali e cult da riscoprire sul grande schermo.

Santarcangelo di Romagna

C’Entro – Supercinema, piazza G. Marconi, 1

Il fulcro della proposta natalizia è l’anteprima speciale de La Grazia di Paolo Sorrentino, in programma in esclusiva solo al mattino dal 26 al 29 dicembre alle 11:00. Ogni proiezione sarà preceduta da una colazione, trasformando la visione in un momento di incontro e convivialità. Un’occasione unica per scoprire il nuovo film del regista premio Oscar in un formato intimo e partecipato, perfetto per il ritmo più lento delle feste.

La programmazione di Natale inizia il 25 dicembre con due appuntamenti imperdibili: Avatar: Fuoco e Cenere di James Cameron, proposto in doppio orario pomeridiano e serale, e Father, Mother, Sister, Brother di Jim Jarmusch, Leone d’Oro alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2025, uno dei titoli più celebrati della stagione.

Dal 26 al 31 dicembre, la proposta si amplia: il cinema italiano è protagonista con Primavera, il film d’esordio del regista teatrale Damiano Michieletto, in programmazione alle 18:30. Domenica 28 dicembre, la mattina sarà dedicata al romanticismo con Notting Hill di Roger Michell, proiezione accompagnata da colazione in collaborazione con OltreBorgo.

Il 2026 si apre con la magia dell’infanzia: dal 1° gennaio arriva sul grande schermo La Piccola Amélie, un gioiello d’animazione tratto dal romanzo di Amélie Nothomb. Sempre dal 1° gennaio sarà proiettato il nuovo attesissimo film di Park Chan-wook, No Other Choice – Non c’è altra scelta, presentato alla Mostra Internazionale di Venezia (programmazione e info su www.centrosupercinema.com).

La Grazia, Sorrentino (foto Ansa)

Rimini

Cinema Fulgor, via Roma, 70

È uno dei privilegi dell’essere riminesi: anche il Cinema di Fellini, uno dei più belli d’Italia, si prepara al Natale con una super programmazione pensata per tutti i target.

Si potrà assistere alle matinée di Paolo Sorrentino con La Grazia nelle giornate di venerdì 26, sabato 27 e lunedì 29 dicembre. Il film sarà proiettato anche subito dopo la mezzanotte di Capodanno, in una proiezione magica dedicata a cinefili e non.

Domenica 28 dicembre prosegue il format di successo Colazione e Film, con una rassegna dedicata a Robert De Niro: a partire dalle 10:30 verranno proiettati i capolavori Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) e Voglia di ricominciare (Michael Caton-Jones, 1993).

La programmazione ordinaria prevede inoltre, dal 25 al 28 dicembre, il secondo lungometraggio di Daniele Michieletto, Primavera, con Tecla Insolia e Michele Riondino, affiancato dal nuovo film con Checco Zalone, Buen Camino di Gennaro Nunziante, che resterà in sala dal 25 al 31 dicembre. Programmazione completa su Cinema Fulgor Rimini

Taxi Driver, Voglia di Ricominciare

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano, 16

Il piccolo cinema situato all’interno del chiostro della Chiesa di San Giuliano Martire, di origine benedettina, resterà chiuso nelle giornate del 24 e 25 dicembre, per poi proporre una ricca programmazione nei giorni successivi.

Dal 26 al 31 dicembre prosegue la seconda settimana di proiezioni di Monsieur Aznavour, del regista francese Mehdi Idir. La sera di San Silvestro, alle ore 22:00, è in programma la proiezione del musical Nguyen Kitchen di Stéphane Ly-Cuong, che proseguirà dall’1 al 6 gennaio, alternandosi con un altro film francese, Lo sconosciuto del Grande Arco di Stéphane Demoustier, in concorso nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2025. (tutta la programmazione su Cinema Teatro Tiberio).

A questi link trovate invece tutte le programmazioni natalizie dei multisala Giometti: Cinema Multiplex "Le Befane" di Rimini e Cinema Multiplex Cinepalace di Riccione.

Monsieur Aznavour, Mehdi Idir (foto Ansa)

Pennabilli

Cinema Gambrinus, via Parco Begni, 3

Il piccolo e suggestivo monosala della Valmarecchia, che a gennaio festeggerà i 52 anni di attività, resterà aperto tutti i giorni durante le festività natalizie. Confermata la programmazione di Avatar: Fuoco e Cenere di James Cameron, che sarà affiancata dal 25 dicembre da Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante, destinato a essere uno dei successi al botteghino di Natale (Clicca qui per la programmazione completa).