Arrigo Lepri l'83enne morto investito sulla Statale 16: era un noto commercialista

Ha fondato nel 1979 lo studio Lepri, che oggi ha due sedi, una a Miramare

Si chiamava Arrigo Lepri e aveva 83 anni: è l'uomo che ha perso la vita ieri sera (lunedì 1° settembre), investito sulla Statale 16 a Bellaria Igea Marina. Noto commercialista santarcangiolese, nel 1979 aveva fondato e aperto lo Studio Lepri in via Garibaldi, al civico 28, prima dello spostamento al civico 26, negli anni '90. Oggi lo Studio Lepri ha anche una seconda sede a Miramare di Rimini. Sulla dinamica dell'incidente, sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Lepri era alla guida di un Dacia Duster e si è fermato in una piazzola della Statale 16, direzione Rimini. Dai primi riscontri, avrebbe attraversato la Statale, dopo aver aperto il bagagliaio, forse per controllare qualcosa, e tornando indietro è stato investito prima da un Range Rover, poi da almeno un'altra vettura.



