Autista autobus aggredito, Start Romagna: "Faremo denuncia. Lavoriamo per la sicurezza"

"Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine per individuare il responsabile dell’accaduto ed auguriamo all’autista una pronta guarigione”

Nel tardo pomeriggio di ieri (5 ottobre) un autista di Start Romagna, in servizio sulla linea 9, mentre si trovava in sosta in località Santa Giustina è stato aggredito da un passeggero, che lo ha colpito al braccio con un oggetto, costringendolo a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Start Romagna provvederà a sporgere denuncia alle forze dell’ordine ed è pronta a mettere le immagini del circuito interno a disposizione delle indagini. “In primo luogo, desideriamo esprimere tutta la nostra solidarietà all’autista vittima dell’aggressione – le parole del Presidente Andrea Corsini e del Direttore Angelo Erbacci-. Episodi come questo sono inaccettabili e lesivi dell’immagine di un servizio essenziale per la collettività. Come azienda stiamo investendo risorse ed energie per garantire la sicurezza del nostro personale e dei passeggeri, consapevoli che rappresenti un requisito fondamentale anche per aumentare la platea degli utilizzatori del servizio. Stiamo, inoltre, lavorando per portare a compimento anche i protocolli di sicurezza con le questure dei vari bacini romagnoli e sulla formazione del nostro personale per la gestione delle situazioni potenzialmente pericolose. Tutto questo lavoro sta producendo già dei risultati: quest’anno stiamo registrando una progressiva diminuzione delle aggressioni ad autisti e verificatori, ma il nostro obiettivo resta ovviamente quello di arrivare ad azzerarle. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine per individuare il responsabile dell’accaduto ed auguriamo all’autista una pronta guarigione”.