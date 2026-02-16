Basket in carrozzina, la nuova mascotte di Riviera Basket porta fortuna. Playoff sempre più vicini

Vittoria, tifo e terzo tempo da Serie A

Riviera Basket sul velluto : passeggia comodamente sui sardi di Asinara (almeno nel risultato, qui la cronaca della partita) e con due vittorie, una al mattino e una al pomeriggio, mette in cassaforte un primato che la vede sempre più sola al comando della classifica di Serie B. Ma il clou della giornata è tutto al pomeriggio. Il quintetto base, annunciato a gran voce dallo speaker, è quello d'assalto, con Raimondi, Forcioni, Giustino, Ion e Marchionni che chiudono già il primo quarto sul punteggio di 24-6. Tutto come da copione. Ma lo spettacolo prosegue anche sulle tribune della palestra Carim: il tifo, reso ancora più colorato e chiassoso dalle bandierine e dai battimani offerti dallo sponsor Pollo&Friends, spinge i biancorossi come un rullo compressore. Nemmeno qualche errore di troppo sotto canestro riesce a rallentare il ritmo, con gli avversari che comunque, nonostante le diverse defezioni, dimostrano in più di un'occasione di non avere alcuna intenzione di fare da vittime sacrificali.

Il grande debutto in canotta della mascotte portafortuna di Pollo&Friends, anima il pomeriggio riminese e ha l'effetto di un amuleto per gli atleti in carrozzina: tra musica, cori e una challenge di canestri per bambini all'intervallo, la partita – nonostante il pesante tournover - si chiude in allegria sul punteggio di 64 a 45. E la serie A, o meglio i playoff a questo punto appaiono sempre più vicini. "Un pomeriggio emozionante, uno spettacolo nello spettacolo. Tutto ha funzionato, in campo e sugli spalti, sono senza parole. Direi che la mascotte ha regalato emozioni quanto noi", racconta a caldo Mirco Acquerelli, vice-presidente di Riviera Basket. "I Playoff? Avanti tutta, lasciateci sognare fino alla fine. Vedremo".

"Nel nome della nostra catena, Pollo&Friends, c'è già l'anima di questa collaborazione", spiega l'amministratore delegato della celebre Polleria Mirko Ricchi, anche lui ieri sulle tribune della Carim a tifare biancorosso. "Grazie all'amicizia con il presidente Stefano e il capitano Mirco è nato questo rapporto che ci ha permesso di scoprire una realtà emozionante che prima non conoscevo, quella del basket in carrozzina. Uno sport incredibile, competitivo ma sempre rispettoso dell'avversario, in cui il terzo tempo rappresenta ogni volta un importante momento di condivisione e inclusione. Insomma, non potevamo che mettercelo noi il buffet. Speriamo che i ragazzi continuino a scalare la classifica e che un giorno arrivino davvero alla serie A".

E così al suono della sirena il pomeriggio diventa davvero una festa: questa volta la proposta gastronomica di Pollo&Friends, così come la cornice di pubblico che si accalca attorno al buffet, sembra davvero degna della massima serie. Tra crocchette, patate e alette di pollo ruspante sembra di stare ad una sagra di paese. Il vino è offerto dall'immancabile Podere dell'Angelo. "Se il terzo tempo è sempre così mi sa che vado anche in trasferta", si lascia scappare un vecchio tifoso. Della serie: speriamo che sia di buon auspicio.