Calciomercato, Osayande al Pietracuta. Fabbri (T. Coriano) conteso da tre club

L'attaccante in uscita dalla Libertas. Mancini nel mirino di Comacchiese e Santarcangelo. Il Reno ha tesserato l'esterno Cobrescu

Per cercare di risalire la china della classifica, il Pietracuta ritorna sul mercato. Tesserato in queste ore l'attaccante Osagie Osayande, classe 2001, in uscita dalla Liberta (squadra del campionato sammarinese, quattro gol). Cresciuto tra Savignanes e Rimini Calcio, ha militato anche al Gambettola e nella scorsa stagione all'Edelweiss. Non si registrano movimenti in uscita, per il momento.

In casa Tropical Coriano, in uscita il centrocampista Francesco Fabbri, classe 1993, già punto di forza del Pietracuta. Su di lui il pressing del Santarcangelo, contatti avviati anche con Misano e Riccione. Dal Tropical potrebbe partire anche l'attaccante Filippo Mancini, che ha molto mercato in Eccellenza e Promozione (Santarcangelo e Comacchiese in pole). Sul mercato c'è anche l'attaccante Michael Noschese, lasciato libero dalla Comacchiese.

Il Reno ha tesserato l'esterno classe 2004, Alex Cobrescu del Mesola, ex Russi. Il Misano cerca un attaccante per sostituire Alessandro Torsani (Nunez del Pietracuta potrebbe essere un obiettivo) ed è in ansia per gli esami strumentali a cui si deve sottoporre l'attaccante esterno Alessandro Pecci.