Cittadella della sicurezza e potenziamento ospedale: il vecchio Quartiere 2 di Rimini torna "in vetrina"

Per le due opere, l'investimento complessivo supera i 130 milioni di euro

L’Ausl Romagna ha presentato il piano di potenziamento e riorganizzazione dei servizi ospedalieri e della sosta contestuale. Lo studio internazionale ‘Settanta7’, incaricato da Agenzia del demanio, ha invece reso pubbliche alcune indicazioni progettuali riguardanti il recupero e la riconversione dell’ex caserma militare Giulio Cesare nella nuova Cittadella della Sicurezza, riunendo in un unico polo funzionale le sedi (oggi sparse) di Prefettura, Questura, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Reparto Operativo Aeronavale, Carabinieri. Per le due opere, l'investimento complessivo supera i 130 milioni di euro.

Soddisfatti il sindaco Jamil Sadegholvaad e l'assessora Valentina Ridolfi, che parlano di due "grandi operazioni di rigenerazione che insistono sullo stesso quadrante di città", quello che era definito quartiere 2, con 22.000 abitanti, e la più alta densità abitativa. Qui si concentrano da sempre i servizi più importanti della città, dall'ospedale allo stadio Neri, il Tribunale.

"È evidente come quella parte di Rimini sarà oggetto di un’ampissima trasformazione urbana di qui ai prossimi 5 anni", evidenziano sindaco e assessora, che parlano di "una vera e propria rivoluzione per una delle aree più strategiche di tutto l’areale urbano, quella che scorre tra la Via Roma e la Flaminia".

"Un quartiere che si appresta a vivere una importante stagione di rigenerazione urbana e funzionale promossa dall’amministrazione comunale e che, proprio per questa importanza, occupa anche un ruolo cardine tra gli ambiti strategici del Piano Urbanistico Generale che il Comune sta elaborando", chiosano il primo cittadino e l'assessora.