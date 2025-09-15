Cosa fare a Rimini questa settimana: musica, sport e... Giardini d’Autore

Gli appuntamenti in città dal 15 al 23 settembre

Rimini entra nella terza settimana di settembre con una serie di appuntamenti che vanno da Giardini d’autore agli appuntamenti della Sagra Musicale Malatestiana, tra concerti sinfonici e musica rivolta alle nuove sonorità con la sezione di Percuotere la Mente.

Lunedì 15 settembre, si tiene il debutto in Italia della Constellation Choir & Orchestra, un collettivo internazionale che unisce musica, arte e sostenibilità, promuovendo spettacoli accessibili e interdisciplinari, diretta da sir John Eliot Gardiner. Il concerto sinfonico propone un repertorio dedicato a Mendelssohn e alla sua opera ispirata a Shakespeare, “Sogno di una notte di mezza estate”, in una versione completa con coro e solisti, unendo musica e letteratura.

Domenica 21 settembre, sempre al Teatro Amintore Galli il Monteverdi choir & Orchestre révolutionnaire et romantique con un direttore di grande esperienza come Pablo Heras-Casado, propone un programma corale, con il capolavoro dei capolavori della musica sacra di ogni tempo, il Requiem di Mozart. Nell'ambito della rassegna Parole per la musica, sabato 20 settembre, si può partecipare alla guida all'ascolto in preparazione all'evento: Requiem, di Mozart. A cura di Alberto Batisti.



Percuotere la Mente, giovedì 18 settembre il Teatro degli Atti, ospita ‘Without Blood there is no Cause’, progetto firmato da Oscar Pizzo e Fabio Cherstich, che omaggia la musica potente e scandalosa di Julius Eastman, grande artista portavoce della memoria della black and queer community americana. Martedì 23 settembre al Teatro Galli torna invece Federico Mecozzi, violinista, compositore e polistrumentista riminese, talento cristallino da 15 anni al fianco di Ludovico Einaudi. In questa occasione Mecozzi presenta “Traiettorie impercettibili”, un viaggio personale nella musica di Franco Battiato con un ospite speciale, Morgan, per un inedito connubio in omaggio all’artista siciliano.



"Back to the roots" è il titolo della 26^ edizione dei Glory days in Rimini, l'evento più atteso dai fan di Bruce Springsteen, che si tiene da giovedì 18 a domenica 21 settembre e raduna centinaia di appassionati provenienti da tutta Italia ed Europa per assistere all’iniziativa sotto il segno della musica del rocker del New Jersey. L’evento è inserito nel progetto Rimini '80 - E tu dov’eri nel 2025?, un ciclo di eventi incentrati sul decennio degli anni Ottanta e sull’opera di Pier Vittorio Tondelli, autore simbolo di quel periodo. I Palazzi dell'Arte ospitano invece la mostra fotografica Rimini proibita, dedicata al lavoro di Marco Pesaresi, che esplora la Rimini degli anni '80, in dialogo con il romanzo di Pier Vittorio Tondelli.

Con l’arrivo dell’autunno ritorna anche Giardini d'Autore, la manifestazione botanica dedicata al verde, alle piante, al giardino per un week-end fra natura e bellezza intorno al castello malatestiano di Rimini. Tanti anche gli appuntamenti a corollario dell’evento come visite guidate alla città riservate ai visitatori e in occasione dei 250 anni di 'Orgoglio e Pregiudizio' di Jane Austen un appuntamento speciale con Carovana Austen, fra balli, lezioni di corteggiamento, letture e l’immancabile Tè delle Cinque. Sempre in centro storico, domenica 21, in piazza Tre Martiri si può passeggiare tra le bancarelle di Artigiani al Centro, l’appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto idee.

Spazio anche allo sport e ai motori con il Gran Premio Nuvolari, 35°edizione, che fa tappa a Rimini Marina Centro dal 19 al 21 settembre. La manifestazione internazionale di regolarità è riservata alle vetture d’epoca (costruite fra 1919 e 1981), che ogni anno rendono omaggio al leggendario Tazio Nuvolari, il più grande pilota di tutti tempi.

Il 20 e 21 settembre Rimini ospita gare di Crossfit dei migliori box d'Italia in Piazzale Kennedy ( www.italiancommunitychampionship.it ), nel suggestivo scenario del Parco del Mare, anticipa la Wellness week che prende il via Il 23 settembre per una settimana dedicata al movimento e ai sani stili di vita (23-30 settembre).

Inoltre domenica, si sposta al “Rimini Beach Court” di piazzale Kennedy Il baseball al centro, la manifestazione sportiva di baseball a cura dell'associazione Junior Rimini, per sperimentare e diffondere la disciplina sportiva del baseball e del softball.



Dal 23 settembre prende il via Arcipelago di suono, la rassegna multidisciplinare ideata e curata da NicoNote per Rimini Blue Lab, con il concerto della compositrice ​​KATATONIC SILENTIO che presenta ‘Thalassa’ un Live inedito Site specific alla darsena di Rimini

A settembre anche il Palacongressi di Rimini riprende le sue attività con diversi congressi e appuntamenti: si segnalano il 2° EBAM Congress (19-20 settembre), il XXVIII Congresso Nazionale della Società Italiana Genetica Umana (23-25 settembre) e il Congresso Nazionale SILPS (25-27 settembre). Da venerdì 19 a domenica 21 settembre a Rimini Fiera c’è Wake up call, un evento di formazione finanziaria personale guidato da Alfio Bardolla, imprenditore, autore best-seller e financial coach.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:

In evidenza

fino a settembre 2025

Rimini, sedi varie

Rimini '80- E tu dov’eri nel 2025?

A 40 anni dall’uscita di “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli, il Comune di Rimini ha in programma un calendario di eventi per omaggiare lo scrittore e per rivivere le atmosfere e il clima di un decennio, quello degli anni Ottanta. Tra gli appuntamenti della settimana:

“Glory Days” (18–21 settembre), che lega Rimini al concerto di Springsteen dell’85.



lunedì 15 settembre 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Constellation Choir & Orchestra - John Eliot Gardiner

76° Sagra Musicale Malatestiana - Concerti sinfonici

Il 15 settembre debutta in Italia la nuova creatura dell’infaticabile Sir John Eliot Gardiner, la Constellation Choir & Orchestra.

Nata lo scorso anno in seguito alla separazione tra il maestro inglese e la sua storica Orchestre Révolutionnarie et Romantique, la nuova compagine si presenta a Rimini con un raffinato e colto programma dedicato a Mendelssohn e al suo capolavoro tratto da Shakespeare Sogno di una notte di mezza estate nella rara versione completa di musiche di scena con coro e solisti.

Sempre ispirato dalla più alta letteratura europea Walpurgisnacht, il titolo di una ballata popolare di Goethe messa in musica da Mendelssohn.

>Domenica 14 settembre, ore 21 al Teatro Galli, nell'ambito della rassegna Parole per la musica, la guida all'ascolto in preparazione al concerto: ‘Sogno di una notte di mezza estate’, di Mendelssohn. A cura di Alberto Batisti. Ingresso gratuito senza prenotazione.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 [email protected]

giovedì 18 settembre 2025

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Oscar Pizzo e Fabio Cherstich - Omaggio a Julius Eastman

76° Sagra Musicale Malatestiana - Percuotere la mente

Nell'ambito della Sagra Musicale Malatestiana, la rassegna musicale "Percuotere la mente" rivolta alle nuove sonorità, propone concerti e appuntamenti speciali da giugno fino ad ottobre, tra la Corte degli Agostiniani, il Teatro Galli e il Teatro degli Atti.

Il palco del Teatro degli Atti ospita Without Blood there is no Cause, progetto firmato da Oscar Pizzo e Fabio Cherstich, che omaggia la musica potente e scandalosa di Julius Eastman, grande artista segnato da una vita dai contorni tragici, che ha fatto di temi come l’identità, la diversità, la lotta per i diritti degli oppressi il centro della sua indagine sonora e visiva, facendosi portavoce della memoria della black and queer community americana.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 [email protected]

Continua a leggere…