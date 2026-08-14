Ferragosto in provincia di Rimini, gli eventi consigliati dal 14 al 16 agosto

Dalla musica allo street food, passando per degustazioni, concerti e fuochi d’artificio

Una guida ai principali eventi della Provincia di Rimini, in programma nel weekend di Ferragosto, dal 14 al 16 agosto.

Rimini

Dal 14 al 16 agosto torna a Marina Centro "Dire, mare e mangiare": la tre giorni a cura di Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini per promuovere i prodotti a km 0, con street food, degustazioni, ma anche spettacoli e musica.

Al Parco del Mare sarà possibile passeggiare tra i produttori dei Vini DOC Rimini, assaporare le specialità dello street food locale, divertirsi con le attività del Ludobus Scombussolo dedicate alle famiglie e lasciarsi accompagnare dai concerti dal vivo che animeranno le serate. Parallelamente, la Food Court e la Terrazza del Gusto offriranno un ricco programma di degustazioni e incontri pensati per raccontare le eccellenze enogastronomiche del territorio, mentre la Terrazza Alta del Belvedere farà da cornice al Rebola Roof Party, appuntamento che unirà grandi vini, musica e una suggestiva vista sull’Adriatico.

QUI altri dettagli

Due appuntamenti al Parco degli Artisti di Vergiano.

Venerdì 14 agosto dalle 22 "Remember Bandiera Gialla" con Enzo Persueder Dj.

Domenica 16 agosto al Parco degli Artisti di Vergiano, dalle 20.30, “Italia, un Alfabeto di Note!”, Concerto al tramonto con Sergio Casabianca ed Eos Quartet.

Bellaria Igea Marina

Venerdì 14 agosto secondo appuntamento con "Onde di vino" al porto canale di Bellaria Igea Marina: una serata all’insegna di vino, cibo e musica sotto le stelle.

Cattolica

Sabato 15 agosto arriva in Piazza Primo Maggio il format "Remember Disco Dance". L'appuntamento, a ingresso libero, prenderà il via alle 21.30 e porterà in piazza le atmosfere della dance, del pop e della disco degli anni '70, '80 e '90, rivisitate con sonorità contemporanee.

Misano Adriatico

Venerdì 14 agosto alle 21.30 in piazza della Repubblica andrà in scena lo spettacolo di Rock in Movie, una rock tribute band che propone un coinvolgente viaggio tra le canzoni e le immagini dei film che hanno accompagnato generazioni di spettatori. Un live show nel quale rock e cinema s'incontrano attraverso colonne sonore, medley e dialoghi cinematografici.

Riccione

Venerdì 14 agosto alle 21:45 sul palco di piazzale Roma saliranno sul palco gli Eiffel 65. Allo scoccare della mezzanotte, il cielo di Riccione si illuminerà con un grandioso spettacolo di fuochi d’artificio, a cui seguirà l’after party guidato dai dj Max Monti, Claudio Coveri e Marco Corona.

San Marino

Venerdì 14 agosto ultimo appuntamento con "Summer Vibes", la rassegna live al San Marino Outlet. Per il gran finale Molella, nome storico della dance italiana e internazionale e Rosa Chemical, tra gli artisti e performer più originali e provocatori della nuova scena musicale (QUI altri dettagli).

Maiolo

A Ferragosto la Festa della Spianata, l’appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Maiolo che unisce gastronomia, musica e riscoperta delle tradizioni del paese. La festa prende il via alle 18 con l'apertura degli stand gastronomici, alle 21.30 live dei Moka Club.

Spettacoli di fuochi d'artificio

Venerdì 14 agosto le spiagge della Riviera Romagnola saranno animate da tripudi di colori e coreografie.

A Riccione fuochi d'artificio alle 24 dalla spiaggia di piazzale Roma.

A Bellaria Igea Marina lo show alle 23 al porto canale, piazzale Capitaneria di Porto.

A Misano appuntamento alle 24 alla Spiaggia Comunale del Parco Mare Nord.

A Cattolica appuntamento invece a sabato 15 agosto: lo spettacolo inizierà alle 21.30 sul portocanale.