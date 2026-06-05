Guida agli eventi del weekend dal 4 al 7 giugno 2026 a Rimini e dintorni

Musica, cultura, sport e festival: un fine settimana ricco di appuntamenti sul territorio

Il primo weekend di giugno si presenta particolarmente ricco di eventi tra Rimini e il territorio circostante, con un calendario che spazia dalla musica live ai grandi appuntamenti sportivi internazionali, passando per festival culturali, letteratura e ciclismo professionistico. Un fine settimana che coinvolge la città e la Valmarecchia, con iniziative diffuse tra centri storici, teatri, circuiti sportivi e piazze.

Rimini

Achille Lauro allo Stadio Romeo Neri

Domenica 7 giugno lo Stadio Romeo Neri di Rimini ospita uno degli eventi musicali più attesi dell’inizio estate: Achille Lauro debutta negli stadi con il tour “Comuni Immortali”. La data riminese segna l’avvio del nuovo progetto live dell’artista, con un’affluenza prevista di migliaia di spettatori.

Per l’occasione è stato predisposto un piano straordinario di viabilità con aree di parcheggio dedicate, percorsi pedonali organizzati e potenziamento del trasporto pubblico, pensati per gestire in sicurezza l’arrivo e il deflusso del pubblico (maggiori info qui).

Premio Strega al Teatro Galli

Sabato 6 giugno il Teatro Amintore Galli accoglie la tappa riminese dello Strega Tour 2026, che porta in città i finalisti del celebre Premio Strega. L’incontro rappresenta un’importante occasione culturale per il territorio, con la presenza degli autori della cinquina finalista dell’edizione 2026.

L’appuntamento è a ingresso libero fino a esaurimento posti e offre al pubblico la possibilità di incontrare da vicino i protagonisti della narrativa italiana contemporanea.

Al Miftah Festival

Dal 4 al 6 giugno Rimini ospita la terza edizione di “Al Miftah Festival”, rassegna dedicata alla cultura palestinese e arabo-discendente. Il programma propone tre giornate di incontri, performance, proiezioni cinematografiche e momenti di confronto culturale diffusi in diversi spazi della città.

Il festival si distingue per l’approccio interdisciplinare e per la partecipazione di artisti e ospiti internazionali, con un focus su identità, memoria e narrazioni contemporanee.

Misano Adriatico

GT Open al Misano World Circuit

Dal 5 al 7 giugno il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” ospita per la prima volta una tappa dell’International GT Open, uno dei principali campionati europei dedicati alle vetture Gran Turismo.

Il circuito romagnolo entra così nel calendario internazionale della serie, accogliendo team e piloti provenienti da tutta Europa per un weekend di gare, prove e qualifiche che trasformeranno Misano in un punto di riferimento del motorsport internazionale (leggi l'articolo completo).

Valmarecchia

Coppa della Pace a Sant’Ermete

Domenica 7 giugno la Valmarecchia torna protagonista con la 54ª Coppa della Pace – 51° Trofeo Fratelli Anelli, gara ciclistica internazionale Under 23 valida per l’UCI Europe Tour.

La corsa prenderà il via da Sant’Ermete e attraverserà alcuni dei principali centri della zona, tra salite e tratti collinari che caratterizzano da sempre il percorso. L’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio, con un pubblico numeroso lungo le strade della vallata.