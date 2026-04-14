Il Beat Fest di Rimini fa ancora discutere: "Una festa dell'unità in salsa Marina"

Raimondo Elli di Forza Italia attacca nuovamente: "Diversi commercianti del viale Vespucci mi hanno dato ragione"

Il Beat Fest in viale Vespucci ha registrato, secondo gli organizzatori, circa 33.000 presenze. Il comitato AssoVespucci, organizzatore dell'evento, ha risposto anche alle critiche, tra queste quelle del rappresentante di Forza Italia Rimini, Raimondo Elli, evidenziando: "Ci sono state critiche da parte di qualcuno, durante e dopo la festa, ma bisogna mettersi d’accordo: o si fanno eventi per rilanciare la città, e allora si organizzano predisponendo tutte le misure di sicurezza necessarie, o non si fa nulla. Beat Fest può diventare una manifestazione sempre più importante, per Marina centro e per tutta Rimini. In questi 2 giorni abbiamo riportato tanti giovani nel salotto di viale Vespucci, le attività e i negozi hanno lavorato e non ci sono stati problemi di ordine pubblico".

Elli ritorna sul suo dissenso manifestato verso l'evento, sottolineando che diversi commercianti del viale abbiano concordato con le dichiarazioni dell'esponente forzista, relativamente ai disagi patiti dai residenti e alla presenza di un pubblico "non selezionato" , definito da Elli formato da "Orde di giovanotti in canottiera e felpa e ragazzine truccate e vestite come aspiranti veline da grande fratello".

"Il commento più gentile: una specie di festa dell'Unità in salsa marina", riferisce Elli, censurando, a suo dire, commenti ancor più salaci.

Elli, dopo una riflessione dipinta di nostalgia per il viale Vespucci degli anni '80, quello degli ospiti del Grand Hotel che passeggiavano, bevendo il caffè nei bar con camerieri "vestiti con il cravattino", chiede al comitato e alla giunta Sadegholvaad "quante delle 33.000 presenze" abbiano speso "in favore del commercio riminese, degli hotel, dei ristoranti del viale, e quanto è costata la festa dell'Unità a Marina centro alle casse pubbliche per pulizia, Polizia, allestimenti".

"I conti tornano o come al solito le presenze hanno portato più costi che ricavi?", chiosa Elli.