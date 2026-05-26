Nuovo ponte tra Novafeltria e Maiolo: inaugurazione ufficiale sabato 20 giugno

Sabato 20 giugno inaugura il nuovo ponte sulla SP107 tra Novafeltria e Maiolo, opera strategica per la Valmarecchia.

Sabato 20 giugno 2026, alle ore 16.00, sarà inaugurato il nuovo ponte sulla Strada Provinciale 107, l’opera attesa da circa un anno torna a collegare fisicamente e simbolicamente i Comuni di Novafeltria e Maiolo. Un investimento strategico realizzato dalla Provincia di Rimini, nato anche dalle continue sollecitazioni del territorio e degli amministratori locali. Ora è ufficiale: il nuovo ponte sulla SP107 sarà inaugurato in concomitanza con le giornate della Festa del Pane di Maiolo, trasformando l’appuntamento in un momento di festa per tutta la Valmarecchia. L’opera segna la conclusione di un cantiere avviato il 4 luglio scorso con la demolizione del vecchio ponte. La nuova infrastruttura misura complessivamente 138 metri ed è composta da tre campate rispettivamente di 41,5, 55 e 41,5 metri. La carreggiata prevede due corsie da 3,25 metri ciascuna, affiancate da banchine laterali da un metro e dai cordoli che ospitano le barriere di sicurezza. La struttura è stata realizzata con tecnologia mista acciaio-calcestruzzo, attraverso travi metalliche e soletta collaborante. Alla cerimonia inaugurale prenderanno parte le istituzioni della provincia di Rimini insieme ai sindaci Stefano Zanchini e Marcello Fattori, protagonisti del taglio del nastro che sancirà un passaggio fondamentale per la viabilità e i collegamenti della Valmarecchia.

Zanchini: “Un atto concreto di cura del territorio” Per il sindaco di Novafeltria, Stefano Zanchini, la riapertura del ponte rappresenta molto più di un semplice intervento infrastrutturale. “La riapertura del ponte sulla SP107 non è soltanto un fatto tecnico: è un atto concreto di cura del territorio. Il ripristino del transito degli autobus di linea significa restituire ai pendolari, agli studenti e agli anziani un collegamento diretto con i servizi scolastici, sanitari e amministrativi dei comuni limitrofi, senza più dover ricorrere a deviazioni che allungano i tempi e aumentano i costi”. Zanchini sottolinea inoltre l’importanza economica dell’opera per il tessuto produttivo locale: “Per le imprese locali, artigiani, commercianti e aziende agricole, la possibilità di transitare con mezzi pesanti sull’asse principale rappresenta una semplificazione logistica immediata: meno chilometri percorsi, tempi di consegna ridotti e costi operativi più contenuti. In una zona a vocazione rurale e agroalimentare come la Valmarecchia, questa riapertura ha un impatto diretto sulla competitività del territorio”. Infine, il sindaco evidenzia il valore istituzionale del risultato raggiunto: “La cerimonia inaugurale del 20 giugno 2026 non sarà un semplice taglio del nastro. Sarà la testimonianza che il dialogo tra istituzioni locali e Provincia può produrre risultati tangibili e concreti per il bene comune”.

Fattori: “Con la Festa del Pane sarà una grande festa per Maiolo” Anche il sindaco di Maiolo, Marcello Fattori, evidenzia il significato simbolico della scelta della data inaugurale. “Abbiamo fatto in modo che l’apertura del ponte coincidesse con la Festa del Pane così, per i cittadini di Maiolo, sarà una grande festa”. L’inaugurazione del nuovo ponte sulla SP107 rappresenta dunque non solo il completamento di un’importante opera pubblica, ma anche il ritorno a una piena connessione tra comunità, servizi e attività economiche dell’intera Valmarecchia.