Il "re" tartufo protagonista, ma non solo: gli eventi di Rimini e Provincia

A Rimini torna la Festa del Borgo Sant'Andrea e c'è anche il Malle Mutòr 2026

Una guida ai principali eventi della Provincia di Rimini, in programma nel weekend dal 9 all'11 ottobre.

Sant'Agata Feltria

Domenica 11 ottobre secondo appuntamento con la 42ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato che per cinque domeniche porta nel borgo dell’Alta Valmarecchia migliaia di appassionati, curiosi e buongustai. Torna anche Wine 2026 – Cultura e piacere del vino, insieme alla piazzetta dei prodotti biologici, naturali e delle erbe e alle aree dedicate agli artigiani. In programma ogni domenica suggestivi spettacoli itineranti, mercatini e i mestieri antichi (QUI il resoconto della prima domenica).

Marche

A Pergola domenica 11 ottobre secondo appuntamento con la 29esima edizione della Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, che allarga i propri confini e diventa internazionale: Gernsbach, città tedesca legata da uno storico gemellaggio a Pergola, sarà presente con un proprio spazio e con i prodotti tipici della Foresta Nera. Dalla Francia arriverà Château-Thierry, nel cuore della valle della Marna e della regione dello Champagne, città natale del favolista Jean de La Fontaine. La città sarà attraversata da due km di espositori, produttori e artigiani, con un programma che unisce gastronomia, cultura, turismo, spettacolo e approfondimento (QUI il resoconto della prima domenica).

Rimini

Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre torna la Festa del Borgo Sant'Andrea. L'edizione 2026 è intitolata Dalla Marina al Borgo Sant'Andrea: memorie e identità riminese, trasforma il quartiere in un grande spazio aperto dedicato alla memoria e alle tradizioni del passato con spettacoli di strada, musica, mostre, incontri culturali, attività per bambini, mercatini e iniziative solidali

Domenica 11 ottobre il Teatro Galli accoglie la prestigiosa Orchestra Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly per un programma dedicato a Rachmaninov e Čajkovskij.

Sempre domenica 11 ottobre in centro storico è in programma la Fiera dei Sapori e Profumi d’Autunno. Le bancarelle accompagnano la passeggiata tra piazza Tre Martiri, corso d’Augusto, le vie dello shopping e i principali monumenti del centro.

È iniziata ieri (giovedì 8 ottobre) l'edizione 2026 di Malle Mutòr, l'evento dedicato agli appassionati di enduro e motocross. Appuntamento fino a domenica 11 ottobre. Base dell’iniziativa sarà il Bivacco mm, sulla spiaggia di Rimini, con partenze, arrivi, percorsi offroad, espositori, demo-ride, gastronomia e intrattenimento. Tra le novità di quest’anno, percorsi inediti, la partenza dal centro di Rimini e la nuova categoria Classic, riservata alle moto immatricolate entro il 1996. In programma anche la tappa sprint e, domenica, il Mar&Mutòr, un percorso tecnico sulla spiaggia aperto a enduro e motocross.

San Marino

Torna nella Repubblica di San Marino il RallyLegend. L’evento, in programma fino a domenica 11 settembre, è tra i più importanti appuntamenti internazionali dedicati al mondo dei rally e riunisce auto storiche e moderne, grandi campioni del passato e protagonisti del panorama mondiale, offrendo agli appassionati quattro giornate di sport, spettacolo e incontri.

Riccione

Domenica 11 ottobre a Riccione Paese il tradizionale appuntamento con “Chi cerca trova”, il mercatino che ogni seconda domenica del mese trasforma le suggestive vie dell’antico borgo in un vivace scenario espositivo. Dalle 7 alle 18, piazza Matteotti, corso Fratelli Cervi e viale Diaz diventeranno la meta ideale per passeggiare tra le bancarelle e scoprire oggetti unici e particolari.

Novafeltria

Venerdì 9 ottobre alle 21 al teatro sociale va in scena "Coriolano". Sul palco John Alexander Petricich, che è anche adattatore e regista dell'opera di William Shakespeare. In scena anche Mariarita Gemelli ed Enrico Caruso.

Poggio Torriana

Domenica 11 ottobre, per la rassegna "Mentre Vivevo", la Sala Teatro di via Costa del Macello ospita Roberto Latini, sul palco con "Amleto al buio".