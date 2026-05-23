Principio d'incendio nell'ascensore della casa anziani, evacuati 30 ospiti al piano terra

La causa del principio di incendio alla Meridiana 3 di Miramare è un cortocircuito

In riferimento al principio di incendio verificatosi questa mattina (23 maggio), presso la Casa di Riposo “Meridiana 3” di Miramare di Rimini, la Cooperativa Sociale Il Cigno interviene in una nota, sottolineando "l’efficacia delle misure di sicurezza adottate e l’elevata professionalità dimostrata dal personale in servizio".

"L’episodio ha avuto origine da un vano tecnico esterno alla struttura, dove un cortocircuito ha generato un’emissione di fumo", riferisce la cooperativa, che aggiunge: "Gli operatori presenti sono intervenuti con rapidità, competenza e piena aderenza alle procedure operative per le quali vengono costantemente formati e addestrati".

In via esclusivamente precauzionale è stata disposta l’evacuazione di circa trenta ospiti collocati al piano terra, "procedura svolta in modo ordinato, sicuro e senza criticità nella parte esterna della struttura".

Come previsto dai protocolli, tutti gli ospiti coinvolti sono stati sottoposti ad accertamenti medici, che hanno escluso qualsiasi conseguenza sanitaria o problematica legata all’evento.

"Determinante si è rivelato anche il corretto funzionamento del sistema di compartimentazione antincendio della struttura, che ha impedito la propagazione del fumo alle altre aree dell’edificio, mantenendo pienamente sicuri i piani superiori e rendendo non necessaria l’evacuazione degli altri residenti. Una volta completate le verifiche tecniche e accertata la totale sicurezza degli ambienti, gli ospiti sono rientrati regolarmente nei propri spazi e la struttura ha proseguito senza interruzioni la normale attività assistenziale", prosegue la cooperativa, che esprime "un sentito ringraziamento a tutti gli operatori intervenuti, il cui comportamento esemplare ha confermato l’alto livello di professionalità; e a tutti i familiari presenti per il supporto e la collaborazione dimostrati, oltre al Servizio sanitario Ausl Romagna, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile".