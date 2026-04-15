Internazionalizzazione delle PMI romagnole: il bando 2026 per la partecipazione a eventi fieristici

Il bando 2026 mette a disposizione 100.000 euro per sostenere la partecipazione a eventi fieristici in Italia e all'estero. Fondi esauriti in pochi giorni

Rafforzare la presenza sui mercati internazionali è una priorità per il tessuto imprenditoriale romagnolo. Con questo obiettivo, la Camera di Commercio della Romagna ha promosso anche per il 2026 un bando dedicato alle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini, pensato per sostenere economicamente la partecipazione a fiere ed eventi di rilevanza internazionale. Un'iniziativa che si inserisce nel quadro più ampio delle politiche di internazionalizzazione rivolte alle piccole e medie imprese del territorio, da sempre tra le più dinamiche del panorama produttivo regionale.

A chi si rivolge il bando

Il bando è destinato alle micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità operativa iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Romagna. Possono presentare domanda le aziende che intendono partecipare a manifestazioni fieristiche di carattere internazionale, sia in Italia che all'estero, comprese le fiere in formato virtuale. Per le fiere sul territorio nazionale, è richiesta la qualifica internazionale certificata secondo la norma ISO 25639:2008. Ogni impresa può presentare una sola domanda.

Importi e copertura dei contributi

Il contributo copre il 50% delle spese ammissibili, al netto dell'IVA, con massimali differenziati in base alla tipologia di evento: fino a 2.000 euro per fiere in Italia e nell'Unione Europea, fino a 4.000 euro per manifestazioni extra UE e fino a 2.000 euro per fiere virtuali. È prevista inoltre una premialità di 200 euro per le imprese in possesso del rating di legalità. Si tratta, nella sostanza, di finanziamenti a fondo perduto che non richiedono restituzione e che rappresentano un'opportunità concreta per abbattere i costi di partecipazione agli eventi fieristici.

Come partecipare e scadenze

Le domande dovevano essere presentate attraverso la piattaforma RESTART di Infocamere, utilizzando la firma digitale, nella finestra temporale compresa tra il 9 febbraio e il 31 marzo 2026. La dotazione complessiva del bando ammonta a 100.000 euro, erogati con procedura a sportello fino a esaurimento delle risorse. Il regime applicato è quello del de minimis, secondo il Regolamento UE 2023/2831. Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito della Camera di Commercio della Romagna. Attenzione però perché i fondi tendono a finire in fretta, data la vitalità e la reattività delle imprese romagnole, sempre più orientate verso i mercati esteri. Per chi non riuscisse a presentare domanda in tempo, il consiglio è di monitorare con attenzione i prossimi bandi della Camera di Commercio, che periodicamente rinnova queste misure di sostegno all'internazionalizzazione.