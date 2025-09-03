Kevin Spacey amico della Romagna: a Venezia sventola il gallo di Santarcangelo
Il due volte premio Oscar mostra con orgoglio sul red carpet il dono ricevuto dalla sottosegretaria alla cultura Borgonzoni
Sul red carpet della 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, Kevin Spacey ha voluto ribadire il proprio legame con la Romagna. L’attore statunitense, due volte premio Oscar, ha partecipato a un gala dedicato alla presentazione del trailer del suo nuovo thriller di fantascienza Holiguards Saga - The Portal of Force.
Nel corso della serata Spacey ha incontrato la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, che gli ha donato una camicia di lino romagnola, stampata a mano con gli antichi timbri di Santarcangelo di Romagna, simbolo della tradizione artigianale locale.
Per l’attore non si tratta della prima occasione in Emilia-Romagna: lo scorso giugno era stato ospite a Rimini in occasione dell’Italian Global Series Festival.
“Un piccolo gesto – ha scritto Borgonzoni sui social – che racconta la bellezza della mia Regione, il fascino del cinema e la forza delle radici culturali che ci rendono unici”.