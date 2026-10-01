La magia della Chiesa di Sartiano: diventa "studio di registrazione" di un disco musicale

Protagonista è il maestro violinista Davide Amodio, che sarà in concerto il 2 ottobre a Talamello

L'Alta Valmarecchia non è solo sagre ed enogastronomia, oppure natura: è anche un territorio dall'importante patrimonio artistico-ecclesiale. C'è infatti una storia meritevole di essere raccontata, una storia particolare: quella di una Chiesa che diventa studio di registrazione di musica classica. La Chiesa è quella di Sartiano di Novafeltria. Il musicista, nella fattispecie, è invece un'istituzione del violino: Davide Amodio, che proprio domani (venerdì 2 ottobre) sarà in concerto a Talamello.

Amodio è accompagnato da Aline Blondiau, tecnico del suono specializzata in musica classica, di fama internazionale. Tutto ha origine un anno fa. Aline ha legami con il nostro territorio. È infatti moglie di Alexandre, un fotografo italiano di terza generazione: il nonno, originario di Novafeltria, era Bixio Casagrande, emigrato in Francia per lavoro. Casagrande ha però mantenuto un legame con la sua città d'origine: un'abitazione al Borgo della Motta, in pieno centro novafeltriese. Bixio ha due figlie e un figlio, e nipoti, tra loro Alexandre, che vive a Bruxelles con la moglie Alin, ma spesso trascorrono periodi di soggiorno estivo a Novafeltria. Proprio un anno fa, durante un passeggiata a Sartiano, hanno incontrato un residente ed è iniziata una chiacchierata, a cui ha fatto seguito la visita alla Chiesa. La coppia è rimasta incantata dalla bellezza del luogo, ma non solo: la Blondiau, tecnico del suono di grande esperienza - lavora in tutta Europa, registrando orchestre classiche e barocche per prestigiose etichette discografiche come Warner, Alpha, Harmonia Mundi e anche Arcana in Italia - l'ha ritenuta perfetta per l'acustica, ideale per i piccoli ensemble classici, e per la silenziosità del luogo. Il parroco Don Jean ha dato il via libera, da qui l'idea di coinvolgere il maestro Davide Amodio per la registrazione del suo ultimo disco, con Sonate e Partite per violino solo di Bach, le stesse musiche che verranno suonate in pubblico, nel concerto talamellese del 2 ottobre. La collaborazione con il maestro Amodio non sarà un progetto isolato. L’idea, infatti, è di dare seguito all’esperienza nei prossimi anni, e questo potrebbe trasformare la piccola Chiesa in un punto di riferimento per la registrazione di musica classica, e un ulteriore motivo per far conoscere, in Italia e all'estero, il piccolo borgo di Sartiano e gli altri luoghi dell'Alta Valmarecchia che spesso costudiscono tesori inestimabili, ma poco conosciuti.



