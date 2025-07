La palestra Power Fil anima la Shopping Night di Novafeltria: danza acrobatica, aerea e arti marziali

L'esibizione sarà riproposta in occasione della finale del torneo di calcio a 6 di Maiolo

La palestra Power Fil di Novafeltria, dopo aver raccolto consensi e applausi nella sua partecipazione al Festival del Sole di Riccione (che si è tenuto dal 29 giugno al 4 luglio), torna ad esibirsi in occasione della terza serata della Shopping Night in programma giovedì 24 luglio in piazza Vittorio Emanuele. Nella serata, dedicata alla danza, verrà riproposto lo spettacolo di ginnastica acrobatica portato a Riccione, oltre ad esibizioni di danza aerea e ad uno spettacolo di arti marziali. La performance sarà ripetuta domenica sera, 27 luglio, in occasione della finale del torneo di calcio a 6 di Maiolo.

Nelle serate della Shopping Night e del torneo di Maiolo si esibiranno anche le giovani atlete della Power Fil vittoriose rispettivamente nelle discipline di ginnastica artistica e kung fu nel weekend del 18 maggio.