Scelti per voi Il formaggio di fossa e il tartufo, l'accensione delle luminarie a Rimini: gli eventi del weekend

Formaggio di fossa protagonista a Talamello e Mondaino: gli appuntamenti in Provincia di Rimini

Una guida ai principali eventi della Provincia di Rimini, in programma nel weekend, da venerdì 20 a domenica 22 novembre.

Talamello

Domenica 22 novembre secondo appuntamento con l'Ambra di Talamello, la fiera che celebra il formaggio di fossa, così chiamato da un'intuizione di Tonino Guerra per le inconfondibili sfumature del suo colore. Fin dalla mattinata si potrà assistere alla “sfossatura” del formaggio che ha riposato nelle apposite fosse per oltre tre mesi. Per le vie del borgo stand gastronomici con prodotti tipici.

Mondaino

Domenica 22 novembre (e successivo appuntamento domenica 29 novembre) Mondaino celebra il formaggio di fossa e il tartufo con "Fossa, tartufo e Venere". Protagonisti il tartufo bianco pregiato e il tartufo nero delle colline riminesi e il formaggio di fossa. Previsti spettacoli e l'apertura delle botteghe artigiane.

Rimini

Sabato 21 novembre torna la camminata "È per te. Rimini in cammino contro la violenza sulle donne", che si concluderà con l'accensione simbolica delle luci natalizie dedicate alle vittime di violenza. Il ritrovo è alle ore 16, con partenza ore 16.30 da Piazza Cavour, in collaborazione con Rompi il Silenzio.

Rimini accende le luminarie: sabato 21 novembre festa in piazza Cavour, alle 18 il conto alla rovescia darà il via all’accensione simultanea di 100 chilometri di luci in tutta Rimini. Partecipano Coro Giocamusica, Anura Danza, Matrioska String Trio e il Coro Davvero, formato da 90 elementi. Presenta Betty Miranda.

Riccione

Sabato 21 novembre alle ore 21 lo Spazio Tondelli ospita "Figli", testo di Torre diretto da Fausto Paravidino con Silvia D'Amico, Edoardo Pesce, Carlo De Ruggiero e Cristina Pellegrino. Spettacolo inserito nel cartellone in abbonamento 26/27. Replica domenica 22 novembre alle 17.

Verucchio

Domenica 22 novembre, a partire dalle 10, l’Oasi Wwf Ca’ Brigida di Verucchio ospita la "Festa degli Alberi", giornata dedicata alla biodiversità, alla cura del territorio e alla partecipazione delle famiglie. Il Wf Rimini accoglie i visitatori alle 10; alle 10:30 si tengono laboratori per bambini, seguiti alle 11:30 da una piantumazione partecipata. Alle 13 è previsto un picnic libero con pranzo sostenibile a cura di chi partecipa. Il programma distingue questa giornata dall’appuntamento del 15 novembre, dedicato al concorso di disegno e all’escursione sul percorso Bianco/Azzurro. La sede è l’oasi in via del Grano 333, a Verucchio.