L’Arca di Noè in riva al mare: inaugura ufficialmente il Villaggio di Natale di Rimini

Il Rimini Ice Village e il presepe di sabbia si preparano al weekend dell’Immacolata

A Rimini, la magia delle feste natalizie si accende in un luogo d'eccezione: Piazzale Boscovich, a Marina Centro, dove il mare d'inverno fa da sfondo al Villaggio di Natale. L'apertura del Villaggio sarà celebrata con un doppio appuntamento nel fine settimana del week-end dell’Immacolata. L'inaugurazione ufficiale si terrà domenica 7 dicembre alle ore 12, alla presenza del Sindaco Jamil Sadegholvaad. Nel corso della stessa giornata, alle ore 17:00, il Vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, sarà presente per la benedizione del Presepe di Sabbia.

Il fulcro del Villaggio è senz’altro il monumentale Presepe di Sabbia. L'edizione 2025/26, intitolata "Kolossal... l’Arca di Noè", è la più grande finora realizzata, estendendosi su circa 700 mq di spiaggia interamente al coperto. L'opera è il frutto della maestria di otto scultori internazionali—cinque donne e tre uomini provenienti da Spagna, Russia, Bulgaria, Bielorussia e Italia—che hanno dato forma ai grandi gruppi scultorei utilizzando esclusivamente sabbia e acqua. Le rappresentazioni includono scene bibliche imponenti, come l'Arca di Noè, l'Arcangelo Michele alto 5 metri e una Natività di oltre 5 metri ispirata al ‘Tondo Doni’ di Michelangelo Buonarroti, affiancate da elementi simbolici locali quali il borgo di San Giuliano e il Ponte di Tiberio. L’arrivo dei Re Magi è raffigurato sulla barca in arrivo davanti al Ponte di Tiberio. Le visite al Presepe sono accompagnate da personale che darà dettagli sia tecnici sulla costruzione che tematici sulle sculture. L'accesso è previsto nei giorni feriali (10:30 – 12:30 e 14:30 – 18:30) e con orario prolungato nei festivi, prefestivi e durante il periodo clou dal 24 dicembre al 6 gennaio (09:30 – 19:00), con aperture serali con spettacolo musicale in alcune date selezionate.

Accanto a questa meraviglia, il Villagio di Natale offre un ricco ventaglio di attrazioni.

Una vasta pista di pattinaggio su ghiaccio, interamente coperta di 600 mq, offre a grandi e piccoli l'opportunità di divertirsi sul ghiaccio, provando salti e piroette o muovendo i primi passi sui pattini, con servizio di noleggio pattini disponibile in loco. Le caratteristiche casette in legno ospitano un Mercatino Natalizio dedicato all'artigianato e al collezionismo, ideale per la ricerca di regali. Per le famiglie, l’Happy Circus accoglie il pubblico sotto un tendone multicolore con spettacoli pensati per i più piccoli, in programma alle 15:30 e alle 17:30 dal 6 dicembre al 6 gennaio. Il villaggio è completato da una zona intrattenimento riscaldata, perfetta per una pausa.

Durante le feste, il Villaggio si anima ulteriormente con un programma speciale di animazione, spettacolo, esibizioni di pattinaggio e intrattenimento, rendendolo un ritrovo perfetto per vivere appieno l'atmosfera natalizia, a due passi dalla battigia.

Gli orari di apertura della pista di pattinaggio variano nei giorni feriali (fuori periodo natalizio) dalle 14:30 alle 23:00, nei festivi e prefestivi dalle 10:00 alle 23:00.

Info: https://www.facebook.com/presepesabbia.rn/?locale=it_IT