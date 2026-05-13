Latitante arrestato a Marebello, il Sap: "Operazione brillante, ma organici allo stremo"

Il sindacato "Professionalità altissima, ma condizioni di lavoro critiche"

La cattura a Marebello di un latitante ricercato in tutta Europa per gravissimi reati viene definita dal SAP di Rimini “un risultato di assoluto rilievo investigativo e operativo”. Il sindacato autonomo di Polizia esprime il proprio plauso alla Squadra Mobile della Questura, sottolineando “professionalità, competenza e dedizione al servizio della collettività” dimostrate ancora una volta dagli agenti impegnati sul territorio.

Dietro operazioni come questa – evidenzia il SAP – ci sono “ore di lavoro silenzioso, attività investigative complesse, turni pesanti e una costante assunzione di responsabilità”, un impegno quotidiano che garantisce sicurezza ai cittadini ma che si scontra con una situazione definita “critica e ormai strutturale”.

Il sindacato denuncia infatti da tempo la grave carenza di organico che colpisce la Squadra Mobile e altri uffici investigativi della provincia. Personale insufficiente, carichi di lavoro crescenti, soprattutto nel periodo estivo, e risorse economiche ridotte – compresi i tagli agli straordinari – mettono a dura prova gli operatori, costretti a supplire con sacrifici personali alle mancanze dell’amministrazione.

“Non è più accettabile chiedere il massimo ai poliziotti senza garantire strumenti adeguati, rinforzi e condizioni di lavoro dignitose”, afferma la segreteria provinciale del SAP, ricordando come i risultati arrivino grazie al senso del dovere degli agenti, ma non possano reggere all’infinito solo sulla loro buona volontà.

Il sindacato riconosce infine alcuni segnali positivi sul fronte degli arruolamenti e delle future assegnazioni, considerati un primo passo per affrontare le criticità degli organici, pur ribadendo la necessità di interventi strutturali e tempestivi.