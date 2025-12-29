Latitante internazionale fermato a Rimini, l'onorevole FdI Colombo: "Lo Stato c’è"

L'uomo era stato arrestato a Rivazzurra il 21 dicembre

La notizia dell'arresto a Rivazzurra di un cittadino pakistano pluripregiudicato, destinatario di un mandato di arresto internazionale per omicidio e avvenuto il 21 dicembre (vedi notizia) ha suscitato un'immediata reazione politica: l’Onorevole Beatriz Colombo di Fratelli d’Italia ha sottolineato l’«estrema rilevanza» dell’intervento, evidenziando l’«efficacia e l’alto livello di professionalità delle nostre Forze dell’ordine». Colombo ha inoltre ribadito che il territorio nazionale «non è e non sarà mai un rifugio per criminali», ringraziando la Polizia di Stato di Rimini e tutte le forze dell’ordine per il loro lavoro quotidiano a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.

«Lo Stato c’è, ed è presente con fermezza», ha concluso l’onorevole, evidenziando l’impegno costante delle istituzioni nel garantire sicurezza e rispetto della legge.