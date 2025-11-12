L’estate di San Martino porta 180mila visitatori a Santarcangelo: boom della fiera

Quattro giorni di tutto esaurito per l’edizione 2025 per la Fiera di San Martino

Quattro giorni, cinque considerata anche l’anteprima, di tutto esaurito, con un flusso di visitatori incredibile: questo il dato più importante dell’edizione 2025 della Fiera di San Martino, che si è conclusa ieri (martedì 11 novembre) segnando una partecipazione complessiva di oltre 180mila visitatori.

Sebbene le affluenze più alte si siano registrate nel fine settimana, anche venerdì 7, lunedì 10 e martedì 11 novembre hanno visto una partecipazione di pubblico altrettanto consistente: complice anche Ecomondo, il settore dell'ospitalità – alberghi, b&b, ristoranti, osterie, gastronomie e bar – ha segnato il tutto esaurito fin da metà della scorsa settimana.

Frequentatissima l’Osteria delle Tradizioni, con quasi 3mila coperti totali, per una media di oltre 400 persone per servizio e 40 volontari operativi tutti i giorni dalle 7,30 a mezzanotte: l’incasso sarà utilizzato da Pro Loco e Aceto Rosso per attività delle associazioni e per sostenere i nuclei familiari in difficoltà. Anche le altre proposte della Pro Loco sono state particolarmente partecipate – dal tradizionale Palio della Piada, che ha visto quest’anno oltre 30 concorrenti tra bambini, giovani e “over”, alla veglia di San Martino di lunedì 10 novembre – mentre le visite guidate, nonostante i tanti volontari impegnati nella Fiera, hanno coinvolto oltre 120 turisti, una troupe Rai e i pellegrini del cammino di Sant’Antonio.

Anche la novità dell’edizione 2025, il Villaggio dei Cornuti, è stata molto frequentata già a partire dall’anteprima e ha rinnovato lo spirito conviviale, l’atmosfera ironica e scanzonata tipici della Fiera di San Martino, unite a una proposta gastronomica e musicale adatta a tutte le generazioni e a tutti gusti.

Pienone anche per il luna park, che resterà all’area Campana fino a domenica 16 novembre: dalle 15 alle 20 di giovedì 13 e venerdì 14 novembre in occasione della Festa del Bambini sono previsti biglietti a prezzi speciali per i più piccoli. Raddoppiato rispetto allo scorso anno, invece, il ricavato del Mercatino dei libri già letti a cura del gruppo Amici della Biblioteca di Santarcangelo, che porterà nelle casse della Baldini quasi 850 euro.