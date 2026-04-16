L'ultimo saluto a Matteo Brandimarti: il commosso abbraccio di San Benedetto del Tronto

Il commento del sindaco di Pennabilli ai nostri microfoni: "Vicinanza alla famiglia"

Grande partecipazione questo pomeriggio, giovedì 16 aprile, presso la chiesa di San Pio X a San Benedetto del Tronto per i funerali di Matteo Brandimarti, il ragazzino 12enne morto tragicamente la mattina di Pasqua dopo essere annegato in una vasca idromassaggio dell'hotel il Duca di Montefeltro di Pennabilli mentre era in vacanza con la famiglia. La cerimonia, celebrata dal vescovo Gianpiero Palmieri, ha visto anche la presenza di autorità locali, tra cui il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini, che ha dichiarato: "Ho ritenuto doveroso essere presente per esprimere, a nome mio personale e dell’intera comunità di Pennabilli, la nostra vicinanza al profondo dolore della famiglia Brandimarti, un dolore che colpisce e coinvolge anche tutta la nostra comunità".

Durante l’omelia, il vescovo ha riconosciuto il gesto dei genitori, che hanno donato gli organi del figlio, permettendo di salvare le vite di altri bambini. La famiglia ha anche chiesto offerte per il reparto di Rianimazione dell’ospedale di Rimini, per ringraziare il personale sanitario.

Dall’autopsia è emerso che il ragazzo potrebbe essere rimasto incastrato con la gamba nel bocchettone della vasca, venendo risucchiato sott’acqua. La magistratura ha aperto un’indagine: la vasca è stata sequestrata e tre persone legate alla gestione e alla sicurezza dell’hotel risultano indagate.