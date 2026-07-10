Marina Centro, al via il restyling dell'edificio affacciato sulla nuova piazza Marvelli e sul parcheggio

Accanto al nuovo parcheggio di piazza Marvelli, prenderà il via la riqualificazione dello stabile tra viale Vespucci e la piazza

Di fianco all'apertura del parcheggio interrato di piazza Marvelli che aprirà al pubblico giovedì 16 luglio, mettendo a disposizione oltre 300 posti auto nel cuore di Marina Centro, verrà eseguito un nuovo importante intervento di riqualificazione edilizia su uno stabile che si affaccia direttamente sulla futura piazza, all'angolo tra viale Vespucci e piazza Marvelli.

L'immobile è di proprietà di una società privata e di Crédit Agricole. Il progetto prevede il completo rinnovamento dell'edificio e dei suoi prospetti, con l'obiettivo di valorizzarne l'inserimento nel nuovo contesto urbano.

L'intervento si inserisce infatti nel più ampio processo di trasformazione che sta interessando Marina Centro, caratterizzato dal rinnovamento degli spazi pubblici e dalla realizzazione del Parco del Mare. La riqualificazione contribuirà a ridefinire l'immagine di uno degli angoli più strategici della città, creando un dialogo architettonico con la nuova piazza e con il parcheggio interrato di prossima apertura.

Il progetto architettonico è firmato dallo studio GGA Gardini Gibertini Architetti, con gli architetti Alice Gardini e Nicola Gibertini.