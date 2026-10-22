Sicurezza dei bambini garantita Minaccia le maestre con il coltello, la direzione: "Episodio si è svolto all'esterno dell'asilo"

"In giardino era presente solo un piccolo gruppo di bambini"

Il 26enne arrestato martedì mattina (20 ottobre) dopo aver estratto un coltello e minacciato due insegnanti di un asilo nido di Rimini, non era entrato all'interno della struttura, ma è rimasto all'esterno. Lo precisa la direzione dell'istituto. Di seguito la nota:

"Come risulta dalla versione ufficiale, depositata in Questura di Rimini, unico organo ufficiale presso il quale abbiamo rilasciato dichiarazioni, l'episodio si è svolto esclusivamente all'esterno dell'edificio. Si precisa con fermezza che il soggetto coinvolto non è in alcun modo entrato nella struttura né si è mai avvicinato ai bambini. Un passante, che si trovava sulla strada adiacente al giardino, ha assunto un comportamento molesto e aggressivo rivolgendo gravi minacce verbali alle due educatrici presenti (tra le quali espressioni quali Ti taglio la gola, Io due giorni fa sono uscito dal carcere e Non ho paura della tua faccia di merda). In quel momento, in giardino era presente solo un piccolo gruppo di bambini. Le educatrici hanno attivato tempestivamente i protocolli interni di sicurezza, riaccompagnando immediatamente tutti i piccoli all'interno dell'edificio. La sicurezza e l'incolumità dei bambini sono state garantite in ogni istante: i piccoli non hanno subito alcun trauma né turbamento e hanno proseguito le loro attività in totale serenità. Le forze dell'ordine sono intervenute nell'immediato e tutte le famiglie sono state informate con la massima trasparenza il giorno stesso".